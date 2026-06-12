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Συνεχίζονται οι διεργασίες για την υποψηφιότητα των κοιλάδων Ξερού και Διαρίζου ως Αποθέματος Βιόσφαιρας της UNESCO

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Η δεύτερη ενημερωτική ημερίδα για την προώθηση της υποψηφιότητας της περιοχής των κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου ως Αποθέματος Βιόσφαιρας της UNESCO πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς, με στόχο την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την ημερίδα συνδιοργανώνουν το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων και η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο των ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας της περιοχής στην UNESCO.

Η εκδήλωση έρχεται ως συνέχεια της υπογραφής της σχετικής σύμβασης για την ετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας που αναπτύσσονται με τις κοινότητες της περιοχής και τους αρμόδιους φορείς.

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου, Φρόσω Γεωργίου, ενώ η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνία Θεοδοσίου, θα παρουσιάσει την πρόοδο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης παρουσιάσεις από τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη Λτδ, Ευγένιο Σάββα, καθώς και από εκπροσώπους κρατικών υπηρεσιών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων οργανωμένων συνόλων που συμμετέχουν στην προσπάθεια.

Η αναγνώριση των κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου ως Αποθέματος Βιόσφαιρας της UNESCO αναμένεται να ενισχύσει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, να αναδείξει τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, καθώς και να συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

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