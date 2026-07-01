Προσωρινά κλειστό το δημοτικό κτίριο στην Αγία Μαρινούδα λόγω εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης

Από την 1η Ιουλίου 2026 τίθεται σε προσωρινή αναστολή η λειτουργία του δημοτικού κτιρίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Μαρινούδας, λόγω της έναρξης των εργασιών για την ενεργειακή του αναβάθμιση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας, το κτίριο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο Δήμος διευκρινίζει ότι οι δημότες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πληρωμές ή άλλες συναλλαγές με τις δημοτικές υπηρεσίες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα κεντρικά ταμεία του Δήμου, που στεγάζονται στο Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας.

Η δημοτική αρχή απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί το κοινό να χρησιμοποιεί τις εναλλακτικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης μέχρι την επαναλειτουργία του κτιρίου.