Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συζήτησαν οι Πρόεδροι ΕΟΑ με τον ΓΓ ΑΚΕΛ

Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης συζήτησαν την Τετάρτη οι Πρόεδροι των ΕΟΑ με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, στα γραφεία της ΚΕ του ΑΚΕΛ.

Σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ αναφέρεται ότι παρόντες ήταν οι Πρόεδροι του ΕΟΑ Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, του ΕΟΑ Λάρνακας Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης και του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννης Καρούσος. «Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν κυρίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΕΟΑ στην λειτουργία τους, καθώς και οι τρόποι που εμείς ως ΑΚΕΛ θα βοηθήσουμε, ώστε οι ΕΟΑ να καταστούν οργανισμοί που θα υπηρετούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τον πολίτη», προστίθεται.

Όπως σημειώνεται, εκ μέρους των ΕΟΑ τέθηκαν διάφορα ζητήματα, τα οποία, όπως αναφέρεται, απορρέουν από το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε η σωστή και έγκαιρη προετοιμασία, σε σχέση με τις αρμοδιότητες τις οποίες ανέλαβαν πριν από δύο χρόνια, με αποτέλεσμα όλο αυτό το διάστημα να αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, τέθηκαν ενώπιον του ΓΓ του ΑΚΕΛ ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση, με τις "τεράστιες δυσκολίες" που προκαλεί η δυσλειτουργία του λογισμικού «Ιππόδαμος», αλλά και οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με διατάγματα για «προτεραιότητες» στη σειρά εξέτασης των αιτήσεων.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι επικεφαλής των ΕΟΑ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους από το γεγονός ότι στην Κύπρο δεν τηρείται η Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο το κράτος να μην παρέχει στους ΕΟΑ τους πόρους που αναλογούν στις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις κείμενες νομοθεσίες.

Ως αποτέλεσμα, ανέφεραν, οι ΕΟΑ καθίστανται Οργανισμοί χωρίς καμία αυτοτέλεια, ούτε σε οικονομικό αλλά ούτε σε διοικητικό επίπεδο. Εξέφρασαν επίσης έντονη ανησυχία από το γεγονός ότι στο ίδιο πλαίσιο θα «φορτωθεί» στους ΕΟΑ η ευθύνη για τις επικίνδυνες και τις κοινόκτητες οικοδομές, χωρίς την απαιτούμενη προεργασία και τους πόρους, για να φέρουν σε πέρας τις εν λόγω αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΓΓ διαβεβαίωσε του Προέδρους των ΕΟΑ ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να δίνει αποφασιστικά το παρών του, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, συμβάλλοντας εκεί και όπου χρειάζεται, ασκώντας την απαραίτητη πίεση και προωθώντας παράλληλα τις αναγκαίες λύσεις, ώστε να αποκατασταθούν οι όποιες στρεβλώσεις και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης. Τέλος συμφωνήθηκε να διατηρηθεί η επαφή, ώστε να εξεταστούν και πιο πρακτικά, μέτρα ιδιαίτερα ενόψει της νέα κοινοβουλευτικής περιόδου.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ τον ΓΓ Στέφανο Στεφάνου πλαισίωναν ο Βουλευτής Εφραίμ Χρίστου και μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών, ο Χρύσανθος Ζαννέττος, Επικεφαλής του Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΑΚΕΛ και ο Μάριος Παναγή, Επικεφαλής του Γραφείου Κοινοτήτων της ΚΕ ΑΚΕΛ.

πηγή: ΚΥΠΕ