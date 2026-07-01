Τα Lidl Better Living Days ξεκίνησαν με επιτυχία από τον Άγιο Δομέτιο

Με χαμόγελα, συμμετοχή και πολλή καλοκαιρινή ενέργεια ξεκίνησε το ταξίδι των Lidl Better Living Days της Lidl Κύπρου, με πρώτο σταθμό το κατάστημα Lidl στον Άγιο Δομέτιο, στις 26 και 27 Ιουνίου.

Για δύο ημέρες, ο χώρος του καταστήματος μετατράπηκε σε έναν ζωντανό, ανοιχτό προορισμό εμπειρίας, προσφέροντας στο κοινό δωρεάν δράσεις γύρω από τη διατροφή, την κίνηση, τη μαγειρική και την ευεξία για όλη την οικογένεια. Από πρωινά sessions yoga για αρχάριους, μέχρι σύντομα μαθήματα μαγειρικής, γευστικές δοκιμές, διατροφικές συμβουλές, παιδικά εργαστήρια και smoothie labs, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν απλούς και πρακτικούς τρόπους για να κάνουν την καθημερινότητά τους λίγο καλύτερη.

Η κινητή κουζίνα της Lidl παρουσίασε και πρόσφερε εύκολες, υγιεινές και καλοκαιρινές προτάσεις, ενώ μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν ενεργά, δοκίμασαν νέες ιδέες και πήραν μαζί τους πρακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμόσουν στο σπίτι, στην καθημερινή τους διατροφή και στον τρόπο ζωής τους.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχαν οι δράσεις για παιδιά και οικογένειες, οι οποίες συνδύασαν τη δημιουργικότητα με την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά γνώρισαν τη σημασία των πιο ισορροπημένων επιλογών με τρόπο απλό, διασκεδαστικό και προσαρμοσμένο στην ηλικία τους.

Η πρώτη αυτή στάση των Lidl Better Living Days ανέδειξε στην πράξη τον στόχο της Lidl Κύπρου να φέρει το Better Living πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Όχι ως θεωρία, αλλά ως εμπειρία που μπορεί να τη ζήσει ο καθένας μέσα από τη γνώση, τη συμμετοχή, τη γεύση, την κίνηση και τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με τα Better Living Days, η Lidl Κύπρου δημιουργεί έναν ανοιχτό και προσβάσιμο χώρο για όλους, ενισχύοντας τον ρόλο της ως σύμμαχος της κοινωνίας και της καθημερινής ζωής των καταναλωτών.

Το καλοκαιρινό roadtrip συνεχίζεται με επόμενο σταθμό το κατάστημα Lidl στον Άγιο Παύλο, στην Πάφο, την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου, όπου το κοινό θα έχει ξανά την ευκαιρία να απολαύσει δωρεάν δράσεις για διατροφή, άσκηση, μαγειρική και ευεξία.

Τα Lidl Better Living Days ταξιδεύουν σε όλη την Κύπρο, μεταφέροντας ένα απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα: οι καλύτερες επιλογές μπορούν να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας, με τρόπο εύκολο και πρακτικό για όλους.

Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

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