Συνάντηση του πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους με δημοσιογράφους στην Π Χρυσοχούς

Συνάντηση με δημοσιογράφους πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, στην ψαροταβέρνα «Ψαρόπουλος» στην Πόλη Χρυσοχούς με την λήξη της θητείας του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μυριάνθους αναφέρθηκε στην πολιτική του διαδρομή και στο έργο που επιτέλεσε κατά τη θητεία του στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι κατέθεσε περισσότερες από 450 προτάσεις που αφορούσαν σημαντικά ζητήματα της κοινωνίας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Ερωτηθείς για το πολιτικό του μέλλον, άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, τονίζοντας ότι θα λάβει τις αποφάσεις του όταν ο ίδιος κρίνει πως είναι η κατάλληλη στιγμή και πάντοτε με γνώμονα το καλό του τόπου και των πολιτών.

Ο πρώην βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στην αγάπη του για τη φύση και ιδιαίτερα στην ενασχόλησή του με τα βότανα, μια δραστηριότητα που, όπως είπε, του προσφέρει ηρεμία, ισορροπία και επαφή με την κυπριακή γη και τις παραδόσεις της. Σημείωσε ότι αφιερώνει σημαντικό μέρος του χρόνου του στη μελέτη και την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Στο πλευρό του βρισκόταν η σύζυγός του, την οποία χαρακτήρισε ως το «ήρεμο λιμάνι» της ζωής του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη διαρκή στήριξη που του προσφέρει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του πορεία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, με επίκεντρο τις πολιτικές εξελίξεις, την προσφορά του στην πολιτική ζωή του τόπου και τις προσωπικές του αναζητήσεις.