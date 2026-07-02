Η Δρ Κατερίνα Στρατή αναλαμβάνει τη Διεύθυνση του Κέντρου Αριστείας biobank.cy

Το Κέντρο Αριστείας biobank.cy για τη Βιοτράπεζα και τη Βιοϊατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με την ανάληψη της Διεύθυνσής του από τη Δρ Κατερίνα Στρατή.

Η ανάληψη των καθηκόντων της σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ενίσχυση της αποστολής του Κέντρου: την παραγωγή επιστημονικής γνώσης για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, την προώθηση της αριστείας στη βιοϊατρική έρευνα και την εδραίωση της Κύπρου ως αξιόπιστου κόμβου έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της γονιδιωματικής, της βιοτράπεζας και της ιατρικής ακριβείας.

Η Δρ. Κατερίνα Στρατή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin–Madison και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα ως υπότροφος του Ιδρύματος AECC στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο της Ισπανίας (CNIO), αποκτώντας σημαντική διεθνή ερευνητική εμπειρία στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας.

Σήμερα διευθύνει ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία μελετά τους μοριακούς μηχανισμούς που διέπουν την ανάπτυξη του καρκίνου, τη διαφοροποίηση των κυττάρων και την αναγέννηση των ιστών, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των ογκογόνων ιών. Το ερευνητικό της έργο εστιάζει στην κατανόηση των βιολογικών διεργασιών που οδηγούν στην εμφάνιση και εξέλιξη του καρκίνου, με στόχο την αξιοποίηση της γνώσης αυτής για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και την προώθηση της βιοϊατρικής έρευνας στην Κύπρο και διεθνώς.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά η νέα Διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας biobank.cy: «Αναλαμβάνω τη Διεύθυνση του Κέντρου Αριστείας biobank.cy με βαθύ αίσθημα ευθύνης και με πίστη στις δυνατότητες που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Η βιοτράπεζα και η βιοϊατρική έρευνα αποτελούν θεμέλια της σύγχρονης ιατρικής και της μετάβασης προς την ιατρική ακριβείας. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την εθνική υποδομή, να ενισχύσουμε τα ερευνητικά έργα που είναι σε εξέλιξη, να προωθήσουμε νέες διεπιστημονικές και διεθνείς συνεργασίες και να διασφαλίσουμε ότι η γνώση που παράγεται μετατρέπεται σε απτά οφέλη για τους πολίτες και τη δημόσια υγεία. Μαζί με την εξαιρετική ομάδα του Κέντρου, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην επιστημονική αριστεία, την καινοτομία και την υπεύθυνη έρευνα, ώστε το Κέντρο να παραμείνει σημείο αναφοράς στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή».

Το Κέντρο αποτελεί εθνική υποδομή βιοϊατρικής έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με αποστολή την υπεύθυνη συλλογή, αποθήκευση και αξιοποίηση βιολογικών δειγμάτων και δεδομένων, με αυστηρή τήρηση των αρχών της βιοηθικής και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μέσα από τις υποδομές, την τεχνογνωσία και τις συνεργασίες του, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ της επιστημονικής έρευνας, της κλινικής πράξης και της δημόσιας πολιτικής.

Βασικός πυλώνας στη δραστηριότητα του Κέντρου είναι το CYPROME – Cyprus Human Genome Project, η εθνική πρωτοβουλία για τη γονιδιωματική χαρτογράφηση του κυπριακού πληθυσμού. Το έργο δημιουργεί πολύτιμες βάσεις για την καλύτερη κατανόηση των γενετικών νοσημάτων, την ανάπτυξη της ιατρικής ακριβείας και τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων στρατηγικών πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας στη χώρα.