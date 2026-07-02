Κλιμακώνουν τα μέτρα οι συντεχνίες ΑΗΚ- Με προσωπικό ασφαλείας από 9 Ιουλίου οι βάρδιες των ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών Βασιλικού, Δεκέλειας και Μονής

Κλιμακώνουν τα μέτρα οι συντεχνίες της ΑΗΚ, υποστηρίζοντας ότι παρόλο ότι έδωσαν αρκετή πίστωση χρόνου, δεν υπήρξε καμία κινητικότητα για επίλυση των προβλημάτων, τα οποία επηρεάζουν, τη βιωσιμότητα του Οργανισμού , το κόστος ηλεκτρισμού, καθώς και την επάρκεια.

Από την Πέμπτη 9/7/2026 και ώρα 07:00 οι βάρδιες των ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών Βασιλικού, Δεκέλειας και Μονής θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και δεν θα υπάρξουν προσθέσεις και αφαιρέσεις μονάδων από το σύστημα ηλεκτρισμού.

«Στις κατ’ επανάληψη συναντήσεις μας, είχαμε τονίσει ότι η Αρχή θα έπρεπε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προωθήσει και να απαιτήσει λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την ΑΗΚ και τον Τομέα Ενέργειας. Εντούτοις, διαπιστώνουμε, ότι αυτά παραμένουν άλυτα και επιπλέον παρατηρούμε ενέργειες του Κράτους που δυσχεραίνουν την κατάσταση», αναφέρουν οι συντεχνίες της ΑΗΚ σε επιστολή τους προς τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού ΚύπροΥ.

«Με πολλή ανησυχία και προβληματισμό παρατηρούμε ότι η οδυνηρή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις αρνητικές συνέπειες για τους Καταναλωτές και την οικονομία του τόπου, εξαιτίας της έλλειψης Στρατηγικού Σχεδιασμού από μέρους του Κράτους και της κωλυσιεργίας και αδράνειας των Αρμόδιων Φορέων, συνεχίζεται με δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία και της Αρχής», προσθέτουν.

«Η Πολιτεία θα έπρεπε να ασχολείται με όσα επιβάλλεται να γίνουν για να εξασφαλίσει την επάρκεια ηλεκτρισμού, την ασφάλεια εφοδιασμού, τη στήριξη των Καταναλωτών, φωτοβολταϊκά πραγματικά για όλους και τη μείωση του κόστους στον καταναλωτή. Αντί αυτού, ως διαχρονικά πράττει, αναλώνεται προσχηματικά σε αίολες και ανεδαφικές προτάσεις, που δήθεν θα μειώσουν το κόστος ηλεκτρισμού, ενώ στην πραγματικότητα το κόστος συνεχώς αυξάνεται όπως και ο κίνδυνος ολικής σβέσης», τονίζουν.

«Στις προηγούμενες στάσεις εργασίας που έγιναν στις 27/02/2026 (2ωρη), στις 18/3/2026 (3ωρη) και στις 23/4/2026 (24ωρη) σας μεταφέραμε την αποφασιστικότητα του προσωπικού να συνεχίσει να αγωνίζεται για την προστασία και διαφύλαξη του Οργανισμού μας, προς όφελος της Οικονομίας του Τόπου και των Καταναλωτών. Παρόλο ότι δώσαμε αρκετή πίστωση χρόνου, δεν υπήρξε καμία κινητικότητα για επίλυση των προβλημάτων, τα οποία διαχρονικά προβάλαμε και επηρεάζουν, τη βιωσιμότητα του Οργανισμού μας, το κόστος ηλεκτρισμού, καθώς και την επάρκεια», επισημαίνουν.

Ως εκ τούτου, αναφέρουν, πιστοί στις διακηρύξεις τους και αφού η περίοδος των εκλογών έχει παρέλθει, από την Πέμπτη 9/7/2026 και ώρα 07:00 οι βάρδιες των ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών Βασιλικού, Δεκέλειας και Μονής θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και δεν θα υπάρξουν προσθέσεις και αφαιρέσεις μονάδων από το σύστημα ηλεκτρισμού, «γεγονός που κατ’ επανάληψη αναδείξαμε ότι αυξάνει το κόστος ηλεκτρισμού στον τόπο, δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα στη λειτουργία των μονάδων και καταπονεί, τόσο το προσωπικό, όσο και τον εξοπλισμό, αυξάνοντας τις απαραίτητες συντηρήσεις».