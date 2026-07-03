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Ο Δ. Π. Χρυσοχούς επενδύει στην ψηφιακή εκπαίδευση του προσωπικού – Εκπαίδευση στο σύστημα «Ευαγόρας»

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, ενισχύοντας παράλληλα τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού του. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική συνάντηση για τη χρήση του νέου Ενιαίου Μηχανογραφικού Συστήματος «Ευαγόρας», με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των σχετικών διοικητικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η εκπαίδευση εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Δήμου για συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων δήμων παγκύπρια που προχώρησαν στην εφαρμογή του Ενιαίου Μηχανογραφικού Συστήματος «Ευαγόρας», επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η δημοτική αρχή τονίζει ότι θα συνεχίσει να επενδύει τόσο στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού όσο και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, με στόχο την παροχή ποιοτικών, ταχύτερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών προς όλους τους δημότες.

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