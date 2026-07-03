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Τραγωδία Ξυλοφάγου: Με δαπάνη του Κράτους το τελευταίο ταξίδι των δύο παιδιών στη Βουλγαρία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια, ως επίσης ευχαριστούν θερμά όλους όσοι προθυμοποιήθηκαν να προσφέρουν βοήθεια».

Η μεταφορά των σορών των δύο ανήλικων παιδιών, που έχασαν τη ζωή τους στο πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην κοινότητα Ξυλοφάγου, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου, το οποίο εκφράζει επίσης τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και ευχαριστεί όλους όσοι ανταποκρίθηκαν με διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι μετά από συνεδρία του ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2026, κατά την οποία συζήτησε το θέμα για παροχή οικονομικής βοήθειας για τη μεταφορά στη Βουλγαρία των σορών των δύο ανήλικων παιδιών που έχασαν άδικα τη ζωή τους την περασμένη Κυριακή, στη κοινότητά μας, «η μεταφορά τους θα γίνει εξ’ ολοκλήρου με κρατική δαπάνη από την Κυπριακή Δημοκρατία».

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια, ως επίσης ευχαριστούν θερμά όλους όσοι προθυμοποιήθηκαν να προσφέρουν βοήθεια».

ΚΥΠΕ

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