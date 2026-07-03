Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς αποχαιρετά τον Νίκο Σιακόλα: «Ανεξίτηλη η προσφορά του στον τόπο»

Με βαθιά θλίψη ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ανακοίνωσε την απώλεια του Νίκου Σιακόλα, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες και ευεργέτες της Κύπρου, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος επισημαίνει ότι ο εκλιπών διατηρούσε διαχρονική και ουσιαστική σχέση με την Πόλη Χρυσοχούς, στηρίζοντας έμπρακτα σημαντικές πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις γενναιόδωρες δωρεές του για την ενίσχυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πόλης Χρυσοχούς και του Πολιτιστικού Κέντρου, οι οποίες, όπως σημειώνεται, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Ξεχωριστή θέση στην ανακοίνωση κατέχει το όραμα του Νίκου Σιακόλα για την ανάδειξη και αξιοποίηση της Λίμνης της Πόλης Χρυσοχούς, ενός έργου με σημαντική περιβαλλοντική, κοινωνική και αναπτυξιακή διάσταση.

Ο Δήμος εκφράζει την ευχή το έργο να ολοκληρωθεί, ως διαχρονική υπενθύμιση της αγάπης και του ενδιαφέροντός του για την περιοχή. Καταλήγοντας, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, τονίζοντας ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το πολυσχιδές έργο και τη σημαντική προσφορά του στην κυπριακή κοινωνία και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της Πόλης Χρυσοχούς.