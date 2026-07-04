Μεγάλη εκστρατεία καθαριότητας στην Πάφο: Εθελοντές ένωσαν δυνάμεις για ένα καθαρότερο περιβάλλον

Με τη συμμετοχή δεκάδων εθελοντών πραγματοποιήθηκε σήμερα, 4 Ιουλίου, μεγάλη εκστρατεία καθαριότητας στο πάρκο της οδού Γλυφάδας στην Πάφο, έπειτα από πρωτοβουλία του City Friends Club.

Κατά τη διάρκεια της δράσης συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, πολλά από τα οποία βρίσκονταν για χρόνια κρυμμένα στον χώρο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και διαρκή φροντίδα των δημόσιων χώρων.

Στην εκστρατεία συμμετείχε και ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας, στηρίζοντας ενεργά την πρωτοβουλία και ενισχύοντας τη συνεργασία του με το City Friends Club σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Σε δήλωσή του, ο Ανδρέας Κυριακού, εκ μέρους του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς το City Friends Club για τη συνεχή προσφορά του στην καθαριότητα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους ξένους κατοίκους της περιοχής, μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην προσπάθεια, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο εθελοντισμός, η συνεργασία και ο σεβασμός προς τη φύση αποτελούν ευθύνη όλων.

Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα προς τους πολίτες να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, να αλλάξουν νοοτροπία και να συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση καθαρών και ασφαλών δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη και προϋπόθεση για ένα καλύτερο μέλλον.