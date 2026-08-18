ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία ... ποια είναι η θέση της Βόρειας Κορέας στη διεθνή διπλωματική σκηνή;

Το πολιτικό βάρος του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στη διεθνή σκηνή φαίνεται να αυξάνει χάρη στην υποστήριξη της Ρωσίας και της Κίνας, αλλά και της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας του, εκτιμούν αναλυτές.

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε χθες Δευτέρα ότι ο Κιμ αντέδρασε θετικά στην απόφασή του να περιορίσει την αμερικανική συμμετοχή στα γυμνάσια που διεξάγουν παραδοσιακά με τη Νότια Κορέα.

Σχέσεις με τη Μόσχα

Η Βόρεια Κορέα υποστηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμό της με την Ουκρανία, μια εμπλοκή που της αποφέρει οικονομικά και στρατιωτικά οφέλη καθώς και εμπειρία στο πεδίο της μάχης, σημειώνουν οι ειδικοί.

Η χώρα έχει αποκομίσει «συγκεκριμένη εμπειρία ουσιαστικά σε κάθε πτυχή του σύγχρονου πολέμου», περιλαμβανομένων των χερσαίων, των αεροπορικών και των ναυτικών επιχειρήσεων, όπως και τη χρήση drones, υπογράμμισε ο Χονγκ Μιν ερευνητής στο νοτιοκορεατικό ινστιτούτο εθνικής επανένωσης.

Η Ουκρανία εκτιμά ότι χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες υποστηρίζουν τις ρωσικές δυνάμεις.

Τα ετήσια κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ- Νότιας Κορέας, που ξεκίνησαν χθες, περιλαμβάνουν το πιθανό σενάριο ο βορειοκορεατικός στρατός να διαθέτει τεχνικές που απέκτησε στο ευρωπαϊκό μέτωπο, διευκρίνισε η Κοινή Διοίκηση των Αμερικανικών και Νοτιοκορεατικών Δυνάμεων.

Ένδειξη του νέου του στάτους, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε στο πλευρό του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο πέρυσι.

Παλιός «αγαπημένος» του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Κιμ τρεις φορές στη διάρκεια της πρώτης του θητείας δηλώνοντας ότι «ερωτεύτηκαν» ένας ή τον άλλον και αντάλλαξαν «όμορφες επιστολές», καθώς επεδίωκε να καταλήξει σε συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας. Παρά ταύτα δεν σημειώθηκε πρόοδος.

Ο Τραμπ συνέχισε να προσεγγίζει την Πιονγκγιάνγκ πέρυσι, αψηφώντας δεκαετίες αμερικανικής πολιτικής, για να δηλώσει ότι η Βόρεια Κορέα είναι «ένα είδος πυρηνικής δύναμης». Πρότασή του για συνάντηση των δύο ηγετών έμεινε χωρίς απάντηση.

Με την κρίσιμη υποστήριξη της Ρωσίας ο Κιμ πλέον έχει λιγότερους λόγους να συνδιαλλαγεί με τον Τραμπ, εκτιμούν οι αναλυτές.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης «δεν έχει πλέον ανάγκη τη νομιμοποίηση από μια χειραψία, χρειάζεται χαλάρωση των κυρώσεων (που έχουν επιβληθεί στη Βόρεια Κορέα) που θα συνοδεύεται από εγγυήσεις και θα είναι μη αναστρέψιμη και αυτό προτού καν εμφανιστεί στο δωμάτιο», σημείωσε ο Σέονγκ Χιόν Λι ερευνητής στο Ασιατικό Κέντρο του πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Δοκιμές πυραύλων

Η Πιονγκγιάνγκ προχώρησε τον Αύγουστο σε δύο εκτοξεύσεις πυραύλων προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, κυρίως μετά την ανακοίνωση του Τόκιο αναφορικά με την ανάγκη να ενισχύσει τις στρατιωτικές του ικανότητες «με αίσθημα επείγοντος και κρίσης».

Η Βόρεια Κορέα εκτιμά ότι τα ετήσια, κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ- Νότιας Κορέας αποτελούν πρόβα εισβολής, γεγονός που απαιτεί εκτοξεύσεις πυραύλων ως απάντηση.

Μετά την πρώτη του συνάντηση με τον Κιμ στη Σιγκαπούρη το 2018 ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον θα αναστείλει αυτά τα «προκλητικά» γυμνάσια.

Στη Νότια Κορέα σταθμεύουν περίπου 28.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί, κληρονομιά από τον πόλεμο της Κορέας (1950-53).

Οικονομική ανάπτυξη

Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας εκτιμά σε άνω του 3% την ανάπτυξη που σημείωσε η οικονομία της Βόρειας Κορέας το 2025, για τρίτη συνεχή χρονιά, μια εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αύξηση των εξαγωγών όπλων προς τη Ρωσία ενίσχυσε τη βιομηχανία, ενώ οι Ρώσοι τουρίστες και η ανάπτυξη των μεταφορικών συνδέσεων έχουν ενισχύσει τους τομείς των κατασκευών και των υπηρεσιών, προσθέτει η τράπεζα.

Η Κίνα, βασικός γεωπολιτικός αντίπαλος των ΗΠΑ, είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος της Βόρειας Κορέας, ενώ την υποστηρίζει σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο, την ώρα που την Πιονγκγιάνγκ βαραίνουν πολλές διεθνείς κυρώσεις.

Το ετήσιο διμερές εμπόριο - μεγάλο μέρος του οποίου προέρχεται από περούκες που κατασκευάζονται στη Βόρεια Κορέα - ανέκαμψε μετά την πανδημία covid και πλησιάζει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνεία.

Σεούλ, ο εχθρός

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ, που εμφανίζεται πιο συμφιλιωτικός έναντι της Βόρειας Κορέας, έχει υιοθετήσει διαφορετική στάση σε σχέση τον προκάτοχό του αφότου εξελέγη τον Ιούνιο του 2025, προτείνοντας στην Πιονγκγιάνγκ συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις.

Η Βόρεια Κορέα απορρίπτει τις προτάσεις αυτές, χαρακτηρίζοντας τη Νότια Κορέα «τον πιο επιθετικό εχθρό της».

Μάλιστα η Σεούλ έχει περιορίσει τα απαιτήσεις της και δεν ζητεί πλέον αφοπλισμό της Πιονγκγιάνγκ. Αντίθετα επικεντρώνεται στην ανάσχεση της επέκτασης των πυρηνικών της δραστηριοτήτων, διευκρίνισε τον Ιούλιο το νοτιοκορεατικό υπουργείο Ενοποίησης.

Σήμερα η νοτιοκορεατική προεδρία διαβεβαίωσε ότι τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τις ΗΠΑ δεν έχουν στόχο «μια επίθεση» εναντίον της Βόρειας Κορέας, αφού ο Τραμπ εκτίμησε ότι στέλνουν «ένα εντελώς ανάρμοστο και επιθετικό μήνυμα» στην Πιονγκγιάνγκ.

Η Σεούλ θα μπορούσε να διαδραματίσει «έναν εποικοδομητικό ρόλο υποστήριξης» σε περίπτωση επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας, επεσήμανε ο Παρκ Ουον-γκον καθηγητής στο νοτιοκορεάτικο πανεπιστήμιο Ewha Womans, ο οποίος εκτιμά πως ο Τραμπ θα μπορούσε πλέον «να τα καταφέρει» χωρίς τη Σεούλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ