Η Κίνα αποτίει φόρο τιμής στον πρώην πρωθυπουργό Ζου Ρονγκτζί - Σήμερα η κηδεία του

Οι σημαίες κυματίζουν σήμερα μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια στην Κίνα και στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο ως φόρος τιμής στον πρώην πρωθυπουργό Ζου Ρονγκτζί, ο οποίος απεβίωσε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 97 ετών.

Η κηδεία αυτού του υπέρμαχου της ελεύθερης αγοράς γνωστού για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που διεξήγαγε ως πρωθυπουργός (1998-2003) πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Πεκίνο, όπου και θα αποτεφρωθεί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua). Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί στην πρωτεύουσα, κυρίως γύρω από την πλατεία Τιενανμέν και τον θύλακα Ζονγκνανχάι, το κέντρο της πολιτικής εξουσίας στην Κίνα, που βρίσκεται επί της οδού η οποία οδηγεί στο αποτεφρωτήριο Μπαμπαοσάν, όπου αποτεφρώνονται οι κινέζοι ηγέτες.

Υψηλόβαθμοι ηγέτες του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος θα συμμετάσχουν στην αποχαιρετιστήρια τελετή, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο.

Ο φόρος τιμής που του αποδόθηκε στην Τιενανμέν ήταν πρώτος στις τάσεις στον ιστότοπο Weibo.

«Ευχαριστώ για όλα όσα κάνατε γι' αυτή τη χώρα - θα σας θυμόμαστε πάντα», έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα.

Επονομαζόμενος ο «κινέζος Γκορμπατσόφ», ο Ζου Ρονγκτζί πραγματοποίησε σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, όπως την ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων και της στέγασης στις πόλεις και έδωσε μάχη κατά της διαφθοράς.

Επίσης του πιστώνεται το ότι μείωσε τον αντίκτυπο που είχε στην Κίνα η χρηματοοικονομικη κρίση του 1997 που έπληξε την Ασία.

Ο Ζου εργάσθηκε ακόμα για την ένταξη του Πεκίνου, το 2001, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Ωστόσο οι μεταρρυθμίσεις του επικρίνονται επίσης επειδή στο πλαίσιό τους καταργήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και ενισχύθηκαν οι ανισότητες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ