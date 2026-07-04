Δημαρχεύων Πάφου: Δημόσιο «ευχαριστώ» στο City Friends Club και τους εθελοντές για την προσφορά τους στην πόλη

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, εξέφρασε δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του Δήμου Πάφου και του Δημοτικού Συμβουλίου προς το City Friends Club και όλους τους εθελοντές του, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή τους στη διατήρηση της καθαριότητας και της αισθητικής της πόλης. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Ονησιφόρου τόνισε ότι η δράση των εθελοντών ξεπερνά τα όρια του εθελοντισμού, χαρακτηρίζοντάς την ως πράξη αγάπης για την Πάφο, σεβασμού προς το περιβάλλον και παράδειγμα ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

Όπως ανέφερε, οι εθελοντές αποδεικνύουν καθημερινά ότι η πραγματική αγάπη για μια πόλη εκφράζεται μέσα από πράξεις και όχι από την καταγωγή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ξένους κατοίκους της Πάφου, οι οποίοι, όπως σημείωσε, δεν παραμένουν απλοί παρατηρητές, αλλά συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες για μια πιο καθαρή, ανθρώπινη και όμορφη πόλη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Ο Δημαρχεύων υπογράμμισε ακόμη ότι η καθαριότητα αποτελεί δείγμα πολιτισμού και σεβασμού προς τον τόπο, τους πολίτες και τις επόμενες γενιές, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα προς όλους τους δημότες να ακολουθήσουν το παράδειγμα των εθελοντών και να συμβάλουν ενεργά στη φροντίδα της πόλης.

Κλείνοντας, ο Άγγελος Ονησιφόρου εξέφρασε ένα μεγάλο και ειλικρινές «ευχαριστώ» προς το City Friends Club και κάθε εθελοντή ξεχωριστά, επισημαίνοντας ότι η Πάφος τους οφείλει ευγνωμοσύνη και σεβασμό για την ανιδιοτελή προσφορά τους.