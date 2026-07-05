Καλοκαιρινές βραδιές κυπριακής παράδοσης από τον Δήμο Πάφου στα Δημοτικά Μπάνια

Με μουσική, χορό και έντονο παραδοσιακό χρώμα υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι ο Δήμος Πάφου, ο οποίος διοργανώνει τον κύκλο πολιτιστικών εκδηλώσεων «Παράδοση», προσφέροντας στο κοινό τέσσερις ξεχωριστές μουσικοχορευτικές βραδιές στα Δημοτικά Μπάνια στην Κάτω Πάφο.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με πολιτιστικούς και λαογραφικούς ομίλους της επαρχίας Πάφου και απευθύνονται τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της πόλης.

Οι βραδιές θα φιλοξενηθούν σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πάφου, με ώρα έναρξης τις 7:30 μ.μ., αναδεικνύοντας την κυπριακή μουσική, τους παραδοσιακούς χορούς και τα ήθη του τόπου. Το πρόγραμμα αρχίζει την Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026, με το Πολιτισμικό Λαογραφικό Εργαστήρι Κονιών (ΠΟΛΑΕΚ), ενώ τη μουσική συνοδεία θα προσφέρει το μουσικό σχήμα ΕΝΟΡΑ. Ακολουθούν στις 12 Ιουλίου ο Λαογραφικός Όμιλος «Αφροδίτη Γεροσκήπου», στις 26 Ιουλίου ο Λαογραφικός Όμιλος «Κτήμα» και στις 2 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Όμιλος «Ιεροί Κήποι».

Σύμφωνα με τον Δήμο Πάφου, ο κύκλος εκδηλώσεων «Παράδοση» αποτελεί μια σημαντική πολιτιστική πρωτοβουλία που συμβάλλει στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει το καλοκαιρινό πρόγραμμα της πόλης με ποιοτικές εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλους.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Πάφου στο τηλέφωνο 26 822313 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cultural.service@pafos.org.cy.