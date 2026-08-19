Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Οι βροχές έφεραν 140.000 κυβικά στα φράγματα – Στο 40% η συνολική πληρότητα
| Κόσμος

Πορτογαλία: Σε ισχύ ο «νόμος της μπούρκας» – Απαγορεύεται η κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο νόμος απαγορεύει τα ενδύματα τα οποία κρύβουν το πρόσωπο ή εμποδίζουν την αναγνώριση κάποιου στους δημόσιους χώρους, καθώς και κάθε καταναγκασμό που επιβάλλει σε κάποιον να καλύψει το πρόσωπό του για λόγους οι οποίοι συνδέονται με το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία ή την καταγωγή.

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο υπέγραψε και κατέστησε έτσι εκτελεστό νόμο, ο οποίος ψηφίσθηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς και απαγορεύει να κρύβεται το πρόσωπο με πέπλο στους δημόσιους χώρους, κάτι που στην πράξη έχει στόχο τις μουσουλμάνες που φορούν μπούρκα ή νικάμπ.

«Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων», εξήγησε ο αρχηγός του κράτους σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Τρίτη, το βράδυ.

Ο πρώην ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος αναγνώρισε πάντως ότι πρόκειται για ένα ζήτημα «μεγάλης κοινωνικής και πολιτιστικής ευαισθησίας».

Η τελική εκδοχή του νομοθετικού κειμένου, το οποίο περιγράφεται από τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης ως «ο νόμος της μπούρκας», είχε υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούλιο με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς είχαν καταψηφίσει.

Ο νόμος απαγορεύει τα ενδύματα τα οποία κρύβουν το πρόσωπο ή εμποδίζουν την αναγνώριση κάποιου στους δημόσιους χώρους, καθώς και κάθε καταναγκασμό που επιβάλλει σε κάποιον να καλύψει το πρόσωπό του για λόγους οι οποίοι συνδέονται με το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία ή την καταγωγή.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 150 ως 3.000 ευρώ. Εξαιρέσεις προβλέπονται κυρίως για λόγους υγείας, καθώς και για επαγγελματικούς, καλλιτεχνικούς ή κλιματικούς λόγους, και επίσης μέσα σε χώρους λατρείας, στις διπλωματικές αντιπροσωπείες και στα αεροπλάνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΔΙΕΘΝΗΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα