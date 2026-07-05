ΠΠΟΧ: «Η αρχιτεκτονική της Πάφου δεν πρέπει να χάνει την ταυτότητα του τόπου»

Έντονη κριτική ασκεί ο Πολιτιστικός Πνευματικός Όμιλος Χλώρακας (ΠΠΟΧ) για την πρόσφατη αρχιτεκτονική παρέμβαση στο ιστορικό κέντρο της Πάφου, κάνοντας λόγο για έργο που, κατά την άποψή του, αλλοιώνει τον χαρακτήρα της περιοχής και δεν συνάδει με την πολιτιστική της φυσιογνωμία.

Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του ΠΠΟΧ, Ανδρέας Κυριακού, υποστηρίζεται ότι η αρχιτεκτονική «δεν αποτελεί άσκηση επίδειξης και εντυπωσιασμού», εκφράζοντας την αντίθεση του κινήματος στην τοποθέτηση μεγάλων μεταλλικών κατασκευών, κλιμάκων και γέφυρας δίπλα σε παραδοσιακό πετρόκτιστο κτήριο στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύγχρονη αρχιτεκτονική μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με την ιστορική κληρονομιά μόνο όταν χαρακτηρίζεται από σεβασμό, μέτρο και ευαισθησία.

Ο ΠΠΟΧ υποστηρίζει ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παρέμβαση υπερβαίνει αυτά τα όρια, κάνοντας λόγο για «αρχοντοχωριατισμό μεταμφιεσμένο σε μοντερνισμό».

Ο Όμιλος εκφράζει την άποψη ότι το ιστορικό κέντρο της Πάφου χρειάζεται αισθητική συνοχή και προστασία της πολιτιστικής του ταυτότητας και όχι, όπως αναφέρει, «αρχιτεκτονικά πυροτεχνήματα» ή σχεδιαστικούς πειραματισμούς.

Παράλληλα, καλεί τους αρμόδιους να δώσουν εξηγήσεις για τα κριτήρια με τα οποία εγκρίθηκαν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε έναν ιστορικό πυρήνα της πόλης, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στον εν αργία δήμαρχο όσο και στους αρμόδιους εμπλεκόμενους.

Καταλήγοντας, ο ΠΠΟΧ τονίζει ότι η διατήρηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας πως «όταν χάνεται η ταυτότητα ενός τόπου, δεν χάνεται μόνο η εικόνα του, αλλά και η ψυχή του».