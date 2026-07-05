Τουρκοκύπριος ο 47χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια στην Αγία Νάπα - Παρέμβαση Ερχιουρμάν

Τουρκοκύπριος είναι ο 47χρονος άνδρας που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Αγία Νάπα, όπως επιβεβαίωσε η Αστυνομία.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος ανέφερε ότι οι αρχές στα κατεχόμενα ενημερώθηκαν αμέσως μετά το περιστατικό και βρίσκονται σε επικοινωνία με την οικογένεια του τραυματία, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές στις δύο πλευρές.

Σε γραπτή δήλωσή του σημείωσε ότι παρακολουθούν στενά τόσο την κατάσταση της υγείας του 47χρονου όσο και τις εξελίξεις στις έρευνες για την επίθεση, ευχόμενος παράλληλα ταχεία ανάρρωση στον τραυματία.

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 6 το πρωί της Κυριακής μέλη της Δύναμης, έπειτα από σχετική πληροφορία, εντόπισαν τον 47χρονο τραυματισμένο σε δρόμο της Αγίας Νάπας.

Αρχικά διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα στη βάση του κρανίου. Κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς. Παράλληλα, αστυνομική πηγή ανέφερε στο politis.com.cy ότι δεν τίθεται θέμα μεταφοράς του σε νοσηλευτήριο στα κατεχόμενα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις της Αστυνομίας έχει εξασφαλιστεί μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο 47χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα αγνώστων προσώπων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.