Συνελήφθη ο πατέρας του 3χρονου που σκοτώθηκε μετά από πτώση από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο

Προχώρησε σε σύλληψη η Αστυνομία για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής έπειτα από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην επαρχία Πάφου.

Συγκεκριμένα, στις 10:15 το βράδυ της Κυριακής συνελήφθη ως ύποπτος ο 37χρονος πατέρας του άτυχου παιδιού.

Εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, της παράλειψης καθήκοντος ως αρχηγού οικογένειας και της παράλειψης ευθύνης ως προσώπου που είχε τη μέριμνα άλλου προσώπου.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του τρίχρονου έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί τη Δευτέρα , στις 12:00 το μεσημέρι, στο νεκροτομείο Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 6:00 το απόγευμα της Κυριακής , όταν το παιδί, το οποίο διέμενε με τους γονείς του σε ξενοδοχείο της επαρχίας Πάφου, έπεσε από τον τέταρτο όροφο του κτηρίου κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 6:40 μ.μ., όταν το παιδί είχε ήδη μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σκηνή παραμένει υπό αστυνομικό αποκλεισμό, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της τραγωδίας.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.