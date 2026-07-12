Τα είπε με Γκουτέρες η Φον ντερ Λάιεν: Νέα δυναμική για το Κυπριακό, έρχεται ειδικός εκπρόσωπος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται έτοιμη να ενισχύσει ενεργά την εμπλοκή της στις προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προαναγγέλλει τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για την Κύπρο.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε θετική την επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, σημειώνοντας ότι διαμορφώνεται μια νέα δυναμική για την προώθηση λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το νομοθετικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, η συγκυρία δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί, εκφράζοντας την προσδοκία της για ουσιαστική πρόοδο τους επόμενους μήνες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανακοίνωσή της ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ορίσει αύριο ειδικό εκπρόσωπο για την Κύπρο, κίνηση που, όπως επισημαίνει, εντάσσεται στην προετοιμασία για εντονότερη ευρωπαϊκή εμπλοκή στις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό.

Η κ. φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει επίσης ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να στηρίξει τη διαδικασία με κάθε αναγκαία συνδρομή και με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών.