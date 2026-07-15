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Κονιών:Στόχος να δοθεί στην κυκλοφορία το βράδυ του Σαββάτου, αναφέρει ο Αγγελος Ονησιφόρου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Προς ολοκλήρωση βρίσκεται το έργο αναβάθμισης του δρόμου των Κονιών, σύμφωνα με ανάρτηση του δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου, ο οποίος γνωστοποιεί ότι οι εργασίες εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. 

Όπως αναφέρει ο κ. Ονησιφόρου, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα, στόχος είναι ο δρόμος να παραδοθεί στην κυκλοφορία αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Στην ανάρτησή του επισημαίνει ότι η δημοτική αρχή υλοποιεί τη δέσμευση που είχε αναλάβει από την πρώτη ημέρα, σημειώνοντας πως η πρόοδος του έργου οφείλεται στον σωστό συντονισμό, την υπευθυνότητα και την καθημερινή εργασία όλων των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, τονίζει ότι ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζουν την υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν τις υποδομές της πόλης, ενισχύουν την οδική ασφάλεια και συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Κλείνοντας, ο δημαρχεύων Πάφου υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής μετατρέπονται σε πράξεις, με σχεδιασμό, συνέπεια και έργα που, όπως αναφέρει, κάνουν τη διαφορά για την πόλη.

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