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ΓΔ Υπ. Εσωτερικών: «Τίμια» η προσφυγή της Ανθούση, τι θα γίνει αν κερδίσει τη προσφυγή - «Πρέπει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα», παραδέχεται

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε, ακόμη, ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων πρέπει να επανεξετάσει το εκλογικό σύστημα «για να το κάνει πιο δίκαιο», υποστηρίζοντας ότι το σύστημα της εκλογής των μελών της «πάσχει».

Την ανάγκη επανεξέτασης του εκλογικού συστήματος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, κληθείς να σχολιάσει την προσφυγή της Αναστασίας Ανθούση στο Εκλογοδικείο, με την οποία ζητεί επανακαταμέτρηση των ψήφων σε κάλπη εκλογικού κέντρου στο Νικητάρι, στην επαρχία Λευκωσίας.

Χαρακτηρίζοντας «τίμια» την προσφυγή της κ. Ανθούση, ο κ. Ηλία σημείωσε ότι εάν γίνει αποδεκτή η προσφυγή της και το Ανώτατο Δικαστήριο διατάξει το Υπουργείο Εσωτερικών να επανακαταμετρήσει τις ψήφους στη συγκεκριμένη κάλπη, «εμείς θα υπακούσουμε στο Δικαστήριο και θα τις επανακαταμετρήσουμε». 

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Εάν κατά την επανακαταμέτρηση φανεί ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο τελικό αποτέλεσμα που είχε ανακοινωθεί για το Νικητάρι, τότε τα πράγματα  παραμένουν ως έχουν, ανέφερε. «Εάν αποδειχθεί ότι έγινε κάποιο λάθος από το συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο, το δικαστήριο θα αποφασίσει και θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε», πρόσθεσε. 

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «πρέπει να μας προβληματίσει κατά πόσον το εκλογικό μας σύστημα είναι σωστό», υποστηρίζοντας ότι «πρέπει να επανεξετάσουμε το εκλογικό μας σύστημα, ειδικά το θέμα της δεύτερης κατανομής». Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές «μία έδρα μέσα σε πέντε λεπτά άλλαζε επαρχία, πήγαινε από το ένα κόμμα στο άλλο και τελικά κατέληξε να εκλεγεί κάποιος στην επαρχία Πάφου με έναν πολύ μικρό αριθμό ψηφοφόρων», κάνοντας λόγο για «ψυχοφθόρα» κατάσταση για τους υποψηφίους.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε, ακόμη, ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων πρέπει να επανεξετάσει το εκλογικό σύστημα «για να το κάνει πιο δίκαιο», υποστηρίζοντας ότι το σύστημα της εκλογής των μελών της «πάσχει». 

ΚΥΠΕ

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