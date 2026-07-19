Αθηνά Μιχαηλίδου: Η ενότητα, η παιδεία και η συνέχιση των προσπαθειών για λύση του Κυπριακούβασικές μας προτεραιότητες

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις μνήμης για τη 15η και την 20ή Ιουλίου αποτελούν ημέρες βαθιάς θλίψης για την ιστορία της Κύπρου, επισημαίνοντας ότι η Πάφος πρόσφερε τα παλικάρια της, τα οποία θυσίασαν τη ζωή τους για τη Δημοκρατία και την ελευθερία της πατρίδας. Τόνισε ότι το μήνυμα που εκπέμπεται είναι πως, με ενότητα, όλοι πρέπει να προχωρήσουν και να στηρίξουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επίλυση του Κυπριακού. Όπως σημείωσε, υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό, την οποία όλοι οφείλουν να στηρίξουν ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ακόμη ότι το μήνυμα που μεταφέρθηκε και μέσω του επιμνημόσυνου λόγου αφορά την Παιδεία, υπογραμμίζοντας πως είναι αναγκαίο να ενδυναμωθούν τα παιδιά με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να διεκδικούν και να αγωνίζονται για την απελευθέρωση της πατρίδας, με στόχο μια Κύπρο ως ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο κάθε πολίτης θα απολαμβάνει πλήρη δικαιώματα.

Στον επιμνημόσυνο λόγο της, η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κλίματος και η δημιουργία των απαραίτητων προοπτικών, ώστε οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Όπως είπε, το ζητούμενο είναι η μετεξέλιξη της πατρίδας σε ένα πραγματικά ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Τόνισε ότι θεμελιώδης προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της λύσης, αλλά και για την πλήρη αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης, αποτελεί η απόλυτη συμβατότητά της με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, τις αρχές της διεθνούς νομιμότητας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πρόσθεσε ότι απώτερος σκοπός παραμένει η επίτευξη μιας λύσης που θα απαλλάξει οριστικά την Κύπρο από το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων, τα επεμβατικά δικαιώματα και την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων, επιτρέποντας σε όλους τους νόμιμους πολίτες της χώρας να συνδημιουργήσουν σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας, ειρήνης και ελευθερίας. Αναφερόμενη στο ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων, η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι αυτό τίθεται σταθερά ως προτεραιότητα σε κάθε διαπραγματευτική προσπάθεια.

Όπως ανέφερε, η συγκροτημένη δραστηριοποίηση σε νομικό και διπλωματικό επίπεδο, σε συνδυασμό με την αδιάκοπη αγωνιστικότητα των συγγενών, έχει οδηγήσει στην εκταφή και την ταυτοποίηση μέρους των περιπτώσεων από τον αρχικό κατάλογο των 1.619 αγνοουμένων. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν τόσο λόγω της παρόδου του χρόνου όσο και εξαιτίας της συστηματικής άρνησης της τουρκικής πλευράς να επιδείξει πνεύμα συνεργασίας, οι προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας εντείνονται, ανέφερε η Υπουργός. Πρόσθεσε ότι εκείνο που απαιτείται είναι η παροχή τεκμηριωμένων απαντήσεων για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ως ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στις οικογένειες των αγνοουμένων. Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να διεκδικεί δυναμικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα την άσκηση των απαραίτητων πιέσεων προς την κατοχική δύναμη, ώστε να συνεργαστεί ουσιαστικά για την επίλυση της ανθρωπιστικής αυτής τραγωδίας, στη βάση επίσημων και αποδεικτικών στοιχείων.

Είπε ακόμη πως είναι αδιανόητο η Κύπρος, μια χώρα που αναγνωρίζεται διεθνώς ως πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, να παραμένει για περισσότερο από μισό αιώνα υπό καθεστώς παράνομης κατοχής. Είναι απαράδεκτο οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να στερούνται των βασικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων που απολαμβάνει, ως αυτονόητο κεκτημένο, κάθε άλλος Ευρωπαίος πολίτης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μετεξελιχθεί σε έναν αξιόπιστο, δημιουργικό εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό επιβεβαιώθηκε με τον πλέον εμφαντικό τρόπο κατά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας, ανάμεσα σε άλλα, πρωτοστάτησε στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, στους τομείς της ασφάλειας, του εμπορίου, της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της πολιτικής προστασίας, αποδεικνύοντας τη δυναμική της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος, εδράζονται σε ένα διευρυμένο δίκτυο ισχυρών διεθνών συμμαχιών, με αιχμή του δόρατος την ενεργή θεσμική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, επιδιώκεται με συνέπεια η ενεργός εμπλοκή της παγκόσμιας κοινότητας στις πρωτοβουλίες για τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος, κατέληξε.