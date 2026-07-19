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Μίρτλ Μπιτς: Βρήκε $12.000 σε μια θήκη γυαλιών και τα επέστρεψε ζωντανά στον αέρα της τηλεόρασης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Yiengjuntuek πετούσε κάποιες παλιές, εργαλειοθήκες που είχε αφήσει πίσω του ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Κάποιες από αυτές τις άνοιξε για να ρίξει μια ματιά στο εσωτερικό τους και εκεί βρήκε μια θήκη γυαλιών ηλίου.

Ιδιοκτήτης ταϊλανδέζικου εστιατορίου στη Νότια Καρολίνα βρήκε 12.000 δολάρια μέσα σε μια παλιά εργαλειοθήκη στο μαγαζί του και ήρθε σε επαφή με τον κάτοχό τους ζωντανά στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, για να του πει ότι ήθελε να του τα επιστρέψει.

Ο Sak Yiengjuntuek κατάλαβε αμέσως μόλις είδε τα χρήματα ότι ανήκαν στον άνθρωπο που του είχε πουλήσει το εστιατόριο στο Μίρτλ Μπιτς τον Απρίλιο του 2025 το οποίο στη συνέχεια μετονόμασε σε «Lemongrass Pho & Thai Cuisine».

Ο Yiengjuntuek πετούσε κάποιες παλιές, εργαλειοθήκες που είχε αφήσει πίσω του ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Κάποιες από αυτές τις άνοιξε για να ρίξει μια ματιά στο εσωτερικό τους και εκεί βρήκε μια θήκη γυαλιών ηλίου.

«Είδα τη θήκη και φυσικά όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, θέλεις να το ανοίξεις», είπε στην εκπομπή TODAY, προσθέτοντας ότι μόλις το έκανε, είδε ότι ήταν γεμάτη χρήματα.

«Έπαθα σοκ! Κατάλαβα αμέσως ότι ανήκε στον προηγούμενο ιδιοκτήτη», σημείωσε.

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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