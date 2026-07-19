Η ΕΔΟΝ Πάφου τίμησε τη μνήμη του ήρωα Γιώργου Χρυσάνθου Κλεάνθους στον Κάθηκα

Η ΕΔΟΝ Πάφου, σε συνεργασία με την οικογένεια του ήρωα Γιώργου Χρυσάνθου Κλεάνθους, πραγματοποίησε την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα στον Κάθηκα, αποτίοντας φόρο τιμής στη θυσία του για την ελευθερία και τη δημοκρατία της Κύπρου.

Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Γιώργος Σκούρου, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΔΟΝ Πάφου, ο οποίος αναφέρθηκε στα γεγονότα του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να παραχαραχθεί και αποδίδοντας ευθύνες σε όσους, όπως ανέφερε, συνέβαλαν στην προδοσία που οδήγησε στην κυπριακή τραγωδία.

Στην ομιλία του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη ζωή και τη δράση του Γιώργου Χρυσάνθου Κλεάνθους, ο οποίος καταγόταν από τον Κάθηκα και από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στις γραμμές του Λαϊκού Κινήματος, συμμετέχοντας αρχικά στην ΠΕΟΜ και ακολούθως στην ΕΔΟΝ.

Επισήμανε ότι ο νεαρός αγωνιστής είχε λάβει υποτροφία για σπουδές στην τότε σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία, ωστόσο τα όνειρά του διακόπηκαν βίαια το καλοκαίρι του 1974.

Ο Γιώργος Κλεάνθους υπηρετούσε στο 398 Τάγμα Πεζικού στην Κυθραία και στις 20 Ιουλίου 1974 τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή των τουρκοκυπριακών χωριών Επηχώ και Πέκιογιου.

Αρχικά τάφηκε σε ομαδικό τάφο στη Λευκωσία, ενώ μετά την ταυτοποίηση των λειψάνων του με τη μέθοδο DNA επανακηδεύτηκε στον Κάθηκα στις 5 Αυγούστου 2001.

Ο κ. Σκούρου τόνισε ότι η ιστορία του Γιώργου Κλεάνθους αντικατοπτρίζει την τραγική μοίρα της Κύπρου και υπογράμμισε πως η δικαίωση της θυσίας των ηρώων περνά μέσα από την επίτευξη λύσης του Κυπριακού, με απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας.

Επανέλαβε τη θέση της ΕΔΟΝ υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, καλώντας σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη τιμή προς τους πεσόντες είναι η συνέχιση του αγώνα για μια ελεύθερη, ειρηνική, δημοκρατική και επανενωμένη Κύπρο, αποτίοντας φόρο τιμής στον Γιώργο Χρυσάνθου Κλεάνθους και σε όλους τους ήρωες που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. «Αιώνια η μνήμη του Γιώργου Χρυσάνθου Κλεάνθους.

Τιμή και δόξα στους ήρωες μας», ήταν το καταληκτικό μήνυμα της εκδήλωσης.