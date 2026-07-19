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52 χρόνια από την τουρκική εισβολή: Μια βραδιά μνήμης, ιστορίας και πολιτισμού στο Παλαιό Φάληρο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, σε συνεργασία με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Ένωση Κυπρίων Ελλάδος, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα σύμφωνα με την Παρασκευή Γιαπάνη εκ μέρους της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος.

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν ουσιαστικό φόρο τιμής στους ανθρώπους που βίωσαν τα τραγικά γεγονότα του 1974, αλλά και μια ευκαιρία ιστορικής γνώσης και συλλογικού προβληματισμού για τις νεότερες γενιές.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικές ήταν οι προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από κοντά την τουρκική εισβολή. Με λόγο λιτό, ειλικρινή και βαθιά ανθρώπινο, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τις δραματικές εκείνες ημέρες, μεταφέροντας το κοινό στις στιγμές του ξεριζωμού, της αγωνίας και της απώλειας.

Οι αφηγήσεις τους υπενθύμισαν ότι πίσω από τα ιστορικά γεγονότα υπάρχουν άνθρωποι και προσωπικές ιστορίες που παραμένουν ανεξίτηλες στον χρόνο.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η κεντρική ομιλία του καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Βοσκού, ο οποίος, μέσα από μια ιστορικά τεκμηριωμένη παρουσίαση, ανέδειξε τη διαχρονική πορεία της Κύπρου από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, φωτίζοντας σημαντικές πτυχές της ιστορικής συνέχειας και της ελληνικής παρουσίας στο νησί.

Το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς κορυφώθηκε με το συγκλονιστικό χορόδραμα της ομάδας χορευτών του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι ταξίδεψαν ειδικά από την Κύπρο για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

Μέσα από την εκφραστική δύναμη της κίνησης απέδωσαν με μοναδικό τρόπο τον πόνο, την προσφυγιά, την απώλεια, αλλά και την ελπίδα για δικαίωση και ειρήνη, συγκινώντας βαθιά όλους τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση ξεπέρασε τα όρια μιας τυπικής επετειακής αναφοράς. 

Απέδειξε πως η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή όταν συνοδεύεται από τη μαρτυρία, την επιστημονική γνώση και την τέχνη.

Όπως αναφέρεται ήταν μια βραδιά που όσοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύσκολα θα ξεχάσουν, καθώς ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι όταν η ιστορία, η επιστήμη και ο πολιτισμός συναντώνται, η μνήμη μετατρέπεται σε μια βαθιά βιωματική εμπειρία.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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