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Με οριακές ζημιές έκλεισε τη Δευτέρα το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στις 306,63 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης σε μια συνεδρίαση χαμηλών πτήσεων – Ποιες μετοχές προσέλκυσαν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οριακές ζημιές κατέγραψε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 306,63 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,32%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €260,084.79.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 180,24 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,31%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 4,51% και της Εναλλακτικής Αγοράς 1,11%, ενώ κέρδη σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών σε ποσοστό 0,32% και της Κύριας Αγοράς 0,02%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €182,837.3300 (τιμή κλεισίματος €9,94 – πτώση 0,80%), της Atlantic Insurance με €23,281.0000 (τιμή κλεισίματος €2,40 – άνοδος 1,69%), της The Cyprus Cement με €12,981.0000 (τιμή κλεισίματος €1,33 – πτώση 0,38%), της KEO με €10,729.1600 (τιμή κλεισίματος €3,08 – πτώση 0,65%) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €6,620.0000 (τιμή κλεισίματος €0,22 – πτώση 0,89%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 11 καθοδικά και 3 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 85.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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