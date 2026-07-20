«Μαζί Μπορούμε»: Κοινό μήνυμα συγγενών αγνοουμένων προς τον ΓΓ του ΟΗΕ – «Όχι» στην εκμετάλλευση του πόνου

Τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση της κοινής πορείας προς μια διαδικασία συλλογικής επούλωσης των πληγών και συμφιλίωση ως το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί μια νέα Κύπρος επανεπιβεβαιώνουν σε σημερινή τους δήλωση οι συγγενείς των αγνοουμένων και των θυμάτων του πολέμου από τις δύο κοινότητες της Κύπρου «Μαζί Μπορούμε».

Σύμφωνα με τη δήλωση, η μνήμη των αγνοουμένων υπήρξε για πολλά χρόνια αντικείμενο εκμετάλλευσης και εντάχθηκε σε αφηγήσεις μίσους και διαίρεσης. «Σήμερα, απορρίπτουμε αυτή τη λογική. Δεν επιτρέπουμε η απώλειά μας να χρησιμοποιηθεί ξανά ως εργαλείο σύγκρουσης. Έχουμε διανύσει τη δική μας πορεία προς την επούλωση των πληγών μας και τη συμφιλίωση. Μια πορεία συνειδητοποίησης, αναστοχασμού και προσωπικού μετασχηματισμού. Μέσα από αυτήν, μάθαμε ότι η πραγματική δικαιοσύνη οφείλει να έχει στο επίκεντρό της τα θύματα. Γνωρίζουμε ότι η πραγματική δικαιοσύνη είναι δυνατή μόνο όταν αναγνωρίσουμε τον πόνο ο ένας του άλλου με ειλικρίνεια», αναφέρεται στη συνέχεια.

«Καθώς ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προετοιμάζεται να επισκεφθεί το νησί μας, μιλάμε όχι ως πολιτικοί παράγοντες, αλλά ως άνθρωποι που κουβαλούν τα βαθύτερα τραύματα αυτής της σύγκρουσης και που επέλεξαν να γίνουν φορείς ελπίδας. Καλούμε τον Γενικό Γραμματέα, καθώς και όλους όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης και επιρροής, να αναγνωρίσουν ότι μια διαρκής ειρήνη στην Κύπρο δεν μπορεί να οικοδομηθεί αποκλειστικά πάνω σε πολιτικές συμφωνίες. Η πραγματική και βιώσιμη ειρήνη πρέπει να θεμελιώνεται σε κάτι πολύ βαθύτερο: στη δικαιοσύνη, στην αλήθεια, στη συμφιλίωση και, πάνω απ' όλα, στην κοινή μας ανθρωπιά», τονίζεται περαιτέρω.

«Ζητούμε από τους ηγέτες μας να αναλάβουν το βάρος αυτής της ευθύνης με την ίδια σοβαρότητα με την οποία εμείς κουβαλούμε τη μνήμη των αγνοουμένων μας. Τους καλούμε να αξιοποιήσουν αυτή τη στιγμή. Να ενεργήσουν με υπευθυνότητα και θάρρος. Να μην επιτρέψουν να χαθεί ακόμη μία ευκαιρία. Το κόστος της αδράνειας το γνωρίζουμε πολύ καλά. Σημαίνει περισσότερες δεκαετίες διαίρεσης. Περισσότερες γενιές που θα συνεχίσουν να κουβαλούν το βάρος μια πληγής που παραμένει ανοικτή», σημειώνεται σχετικά.

«Σήμερα, καθώς τιμούμε τη μνήμη των αγνοουμένων μας, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε την κοινή μας πορεία προς μια διαδικασία συλλογικής επούλωσης των πληγών και συμφιλίωσης. Ο πόνος μας δεν θα είναι μάταιος. Θα αποτελέσει το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε μια νέα Κύπρο. Μια Κύπρο όπου ο κοινός μας πόνος θα γίνεται δύναμη για την ειρήνη και όπου οι ιστορίες του παρελθόντος δεν θα χρησιμοποιούνται για να μας διαιρούν, αλλά για να μας οδηγούν προς ένα δίκαιο κοινό μέλλον. Τους θυμόμαστε. Τους τιμούμε. Και συνεχίζουμε, μαζί, την πορεία προς ένα μέλλον ειρήνης», καταλήγει η δήλωση των συγγενών.

Πηγή: ΚΥΠΕ