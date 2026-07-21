Η Μαρία Εροχίνα στη μάχη των Κοινοπολιτειακών Αγώνων Γλασκώβης 2026

Με τη σημαία της Κύπρου θα αγωνιστεί στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Γλασκώβης 2026 η κορυφαία αθλήτρια που ανέδειξε ποτέ ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου, Μαρία Εροχίνα, συνεχίζοντας μια σπουδαία πορεία που την έχει καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της κυπριακής κολύμβησης.

Η Εροχίνα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στα αγωνίσματα των 50μ., 100μ. και 200μ. πρόσθιο, έχοντας στις αποσκευές της σπουδαίες διακρίσεις, πολλαπλούς τίτλους παγκύπριας πρωταθλήτριας και σειρά παγκύπριων ρεκόρ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου, η Μαρία αποτελεί την κορυφαία αθλήτρια στην ιστορία του συλλόγου, με σημαντικές συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις και επιδόσεις που αποτελούν σημείο αναφοράς για την κυπριακή κολύμβηση.

Οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες αρχίζουν στις 23 Ιουλίου 2026, ενώ το πρόγραμμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 29 Ιουλίου στο Tollcross International Swimming Centre της Γλασκώβης.

Η κυπριακή αποστολή αναχωρεί σήμερα για τη Σκωτία. Ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου εκφράζει την υπερηφάνειά του για τη σπουδαία αθλήτριά του, ευχόμενος κάθε επιτυχία στη Μαρία Εροχίνα, ενώ απευθύνει συγχαρητήρια τόσο στην ίδια όσο και στην οικογένειά της για τη διαχρονική στήριξη και τη συμβολή τους στην πορεία της. «Οι επιτυχίες της δεν έχουν όριο. Καλή επιτυχία Μαρία! Είμαστε περήφανοι για σένα!», καταλήγει η ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Πάφου.