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Θερινό σινεμά δίπλα στο κύμα στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου7

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Ο Δήμος Ιεροκηπίας διοργάνωσε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή κινηματογραφική βραδιά δίπλα στη θάλασσα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας με ελεύθερη είσοδο για όλους.

 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χτες Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου, δίπλα από το Thea, όπου προβλήθηκε η αγαπημένη οικογενειακή ταινία «Les Vacances du Petit Nicolas (Μικρός Νικόλας: Διακοπές)».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις καλοκαιρινές δράσεις του Δήμου, με στόχο να προσφέρει ποιοτικές στιγμές ψυχαγωγίας στους δημότες και τους επισκέπτες, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα.

Η προβολή απευθύνθηκε σε όλη την οικογένεια και υποσχέθηκε μια βραδιά γεμάτη γέλιο, χαλάρωση και όμορφες κινηματογραφικές στιγμές κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό.

Το κοινό έφερε μαζί του πετσέτες θαλάσσης και φορητές καρέκλες, ώστε να απολαύσει την ταινία με μεγαλύτερη άνεση.

 Η είσοδος ήταν ελεύθερη και όλοι έζησαν μια διαφορετική εμπειρία θερινού σινεμά στην παραλία, συνδυάζοντας την ομορφιά της θάλασσας με τη μαγεία της μεγάλης οθόνης.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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