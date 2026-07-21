Σφοδρή επίθεση ΙΣΟΤΗΤΑΣ κατά Φυτιρή για την επίσκεψη στις Φυλακές – Ζητά ανάκληση «αναληθούς ισχυρισμού»

Για «επικοινωνιακή σκηνοθεσία» μετά τη φωτιά στην Πτέρυγα 4 των Κεντρικών Φυλακών κατηγορεί τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ. Παράλληλα, διαψεύδει ότι δεν κατέστη δυνατή συνάντηση λόγω απουσίας του προέδρου και της γραμματέως της, ζητώντας από το Υπουργείο να ανακαλέσει άμεσα τον σχετικό ισχυρισμό.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Συντεχνία ασκεί έντονη κριτική για την «αιφνιδιαστική» επίσκεψη του υπουργού Δικαιοσύνης στις Κεντρικές Φυλακές, 48 ώρες μετά τη φωτιά της 19ης Ιουλίου στην Πτέρυγα 4.

Όπως υποστηρίζει, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε αφού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, «οι ζημιές αποκαταστάθηκαν πλήρως» και τοποθετήθηκε πυροσβεστικό σημείο στην πτέρυγα.

«Ο κ. Υπουργός δεν επισκέφθηκε τον τόπο ενός κινδύνου. Επισκέφθηκε ένα φρεσκοβαμμένο σκηνικό, στημένο για τους φωτογραφικούς φακούς», αναφέρει η ΙΣΟΤΗΤΑ.

Διαψεύδει ότι απουσίαζαν

Η Συντεχνία απορρίπτει ως αναληθή τον ισχυρισμό ότι η συνάντηση με το Κλαδικό Συμβούλιο «δεν κατέστη δυνατή» επειδή «τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γραμματέας απουσίαζαν».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την ώρα της επίσκεψης βρίσκονταν εν υπηρεσία στις Κεντρικές Φυλακές πέντε αξιωματούχοι του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων, μεταξύ των οποίων και η γραμματέας.

«Ουδείς τους αναζήτησε. Ουδείς τους κάλεσε. Ουδείς τους ενημέρωσε», σημειώνεται.

Η Συντεχνία υποστηρίζει ότι δεν επρόκειτο για αδυναμία πραγματοποίησης της συνάντησης, αλλά για σκόπιμη δημιουργία εντυπώσεων, και καλεί το Υπουργείο να ανακαλέσει.

«Η αλήθεια δεν “αποκαθίσταται” όπως οι ζημιές μιας πτέρυγας — με ένα φρέσκο χέρι μπογιά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ερωτήματα για την ενημέρωση του υπουργού

Το Κλαδικό Συμβούλιο θέτει επίσης το ερώτημα από ποιους ενημερώθηκε ο κ. Φυτιρής για τις συνθήκες εργασίας και τα ζητήματα ασφάλειας στις Φυλακές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν ζητήθηκε ενημέρωση από τους δεσμοφύλακες που συμμετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ούτε από τους εργαζομένους που τραυματίστηκαν.

«Οι δεσμοφύλακες που έδωσαν την άνιση μάχη με τις φλόγες, με πυροσβεστήρες που εξαντλούνταν ο ένας μετά τον άλλον, οι συνάδελφοι που τραυματίστηκαν και εκείνος που νοσηλεύτηκε με οξυγόνο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες — αυτοί δεν ρωτήθηκαν. Δεν χωρούσαν, προφανώς, στο κάδρο», αναφέρεται.

Καταγγέλλει θεσμικό αποκλεισμό

Η ΙΣΟΤΗΤΑ επικρίνει ακόμη το γεγονός ότι ο υπουργός συναντήθηκε με τους επικεφαλής άλλης συντεχνιακής οργάνωσης, κάνοντας λόγο για θεσμικό αποκλεισμό της από την ενημέρωση και τη διαβούλευση.

Όπως αναφέρει, το ζήτημα αποτελεί ήδη αντικείμενο καταγγελιών ενώπιον ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων.

«Χθες, με την ίδια την ανακοίνωση του Υπουργείου, προστέθηκε στον φάκελο ένα ακόμη τεκμήριο — αυτή τη φορά με την υπογραφή του», σημειώνει.

Ζητά γραπτές απαντήσεις στα αιτήματά της

Η Συντεχνία επαναλαμβάνει ότι ο προφορικός διάλογος έχει κλείσει και καλεί τον υπουργό να απαντήσει εγγράφως στα έξι αιτήματα που περιλαμβάνονταν στην ανακοίνωσή της στις 20 Ιουλίου, καθώς και στις επιστολές που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν αναπάντητες επί μήνες.

«Αντί για χειραψίες μπροστά στις κάμερες, τον καλούμε να πράξει το αυτονόητο: να απαντήσει εγγράφως, σημείο προς σημείο, στα έξι συγκεκριμένα αιτήματα της ανακοίνωσής μας της 20ής Ιουλίου 2026 και στις επιστολές μας που παραμένουν επί μήνες αναπάντητες», αναφέρει.

Προσθέτει ότι κάθε απάντηση ή σιωπή του υπουργού θα κοινοποιείται στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

«Δεν θα περιμένουμε το επόμενο περιστατικό»

Η ανακοίνωση καταλήγει με αναφορές στις συνθήκες ασφαλείας και στον υπερπληθυσμό των Κεντρικών Φυλακών.

«Η ασφάλεια δεν αποκαθίσταται με δελτία τύπου και οι φωτογραφίες δεν σβήνουν φωτιές. Οι πόρτες των πτερύγων παραμένουν χειροκίνητες, σε χώρους χωρητικότητας 600 ατόμων εξακολουθούν να στοιβάζονται 1.200 ψυχές και οι συνάδελφοί μας εξακολουθούν να κλειδώνονται μέσα, σαν ποντίκια σε παγίδα, την ώρα του κινδύνου. Αν ο κ. Φυτιρής νοιαζόταν για την ουσία όσο νοιάζεται για την εικόνα του, τα μισά από αυτά θα είχαν ήδη λυθεί».

«Δεν θα περιμένουμε το επόμενο περιστατικό για να μετρήσουμε νεκρούς», καταλήγει η ΙΣΟΤΗΤΑ.