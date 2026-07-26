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Τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου στο επίκεντρο της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τον στρατηγικό ρόλο των επιβεβαιωμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης ανέδειξαν οι εργασίες διεθνούς συνόδου στη Ρόδο. Όπως επισημάνθηκε, η Κύπρος, η Ελλάδα και το Ισραήλ μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της ΕΕ

Η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική βαρύτητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς τα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου στον άξονα Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ αναγνωρίζονται ως μια αξιόπιστη εναλλακτική πηγή εφοδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς. Το μήνυμα αυτό κυριάρχησε στις εργασίες της πρώτης Συνόδου για την Ενέργεια, τη Γεωπολιτική και τη Ναυτική Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στο πλαίσιο της 30ής επετείου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (PADEE–WHIA).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ενεργειακή ασφάλεια, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τη σημασία της αξιοποίησης των κοιτασμάτων της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής της από ασταθείς εξωτερικούς προμηθευτές. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι διαρκείς προκλήσεις στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη καθιστούν την Ανατολική Μεσόγειο κρίσιμο πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (IENE), Κωστής Σταμπολής, επισήμανε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της περιοχής έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, εφόσον προχωρήσει η περιφερειακή συνεργασία και επιλυθούν οι εκκρεμότητες που αφορούν τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ), σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Στο συνέδριο επισημάνθηκε επίσης ότι η Μεσόγειος αποτελεί πλέον στρατηγικό κόμβο όχι μόνο για τις ενεργειακές ροές αλλά και για το παγκόσμιο εμπόριο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της ναυτικής ασφάλειας και την προστασία των κρίσιμων υποθαλάσσιων ενεργειακών υποδομών. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων και υβριδικών απειλών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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