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Ισπανία: Η πυρκαγιά της Άβιλα είναι "η σημαντικότερη στην ιστορία της χώρας", λέει η κυβέρνηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η πυρκαγιά της Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι «η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά» στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Σάρα Αχέσεν

   «Σε ό,τι αφορά την Άβιλα, μιλάμε για τη σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας», είπε η υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ναβαλκαρνέρο, κοντά στη Μαδρίτη.

   Περίπου 75.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω των πύρινων μετώπων που μαίνονται στα περίχωρα της Μαδρίτης και σε γειτονικές περιοχές της πρωτεύουσας, καθώς και στη Βαλένθια, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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