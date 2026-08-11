Επίσκεψη του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Δασών

Τα ζητήματα της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των δασών, της πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, καθώς και η πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού για το Εθνικό Πάρκο του Ακάμα, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων με τη Διεύθυνση του Τμήματος Δασών.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων επισκέφθηκε χτες τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Δασών, όπου είχε συνάντηση με τον Διευθυντή του Τμήματος, κ. Σάββα Ιεζεκιήλ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Ιεζεκιήλ ενημέρωσε τον Επίτροπο για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν το Τμήμα Δασών, καθώς και για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας με το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, με στόχο την προώθηση λύσεων και την ενίσχυση των δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχείριση των δασών και στην ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, ένα ζήτημα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω των αυξημένων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι δασικές εκτάσεις.

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης η υλοποίηση του σχεδιασμού για το Εθνικό Πάρκο του Ακάμα, με τον Επίτροπο να ενημερώνεται για τα επόμενα βήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν σε σχέση με την προστασία και ορθολογική διαχείριση της περιοχής.

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που συζητήθηκε ήταν η αντιμετώπιση των άγριων και αδέσποτων σκύλων, οι οποίοι, σύμφωνα με τα όσα τέθηκαν στη συνάντηση, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις δασικές περιοχές.

Η διαχείριση του ζητήματος απαιτεί συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ώστε να προστατεύεται τόσο η άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον όσο και η ευημερία των ζώων.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων διαβεβαίωσε τον κ. Ιεζεκιήλ ότι τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και το Γραφείο του Επιτρόπου θα αποτελούν στενούς συνεργάτες και υποστηρικτές του Τμήματος Δασών, συμβάλλοντας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στην προώθηση δράσεων και στην αντιμετώπιση των σημαντικών περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Ο Επίτροπος εξέφρασε, παράλληλα, τα θερμά του συγχαρητήρια προς τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Τμήματος Δασών για το σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά για την προστασία και διαχείριση του δασικού πλούτου της Κύπρου.