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Στον Αρχαιολογικό χώρο Νέας Πάφου, η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα.

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Τον αρχαιολογικό χώρο της Νέας Πάφου, έναν από τους σημαντικότερους και πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, επισκέφθηκε, στο πλαίσιο περιοδείας της με στόχο την πλήρη και εις βάθος ενημέρωση της, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του τμήματος Αρχαιοτήτων αναλυτικότερα, η πόλη της Νέας Πάφου ιδρύθηκε στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. από το βασιλιά της Πάφου Νικοκλή, ο οποίος μετέφερε εκεί την έδρα του βασιλείου του από την Παλαίπαφο (τα σημερινά Κούκλια).

Από το 1980 η Νέα Πάφος, μαζί με τον αρχαιολογικό χώρο της Παλαίπαφου, έχουν περιληφθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Όπως αναφέρεται εντός του αρχαιολογικού χώρου, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά στις Οικίες Διονύσου και Ορφέα, στην Έπαυλη του Θησέα και του Αιώνα, καθώς και άλλα σημαντικά μνημεία όπως είναι το Ωδείο, η ρωμαϊκή αγορά και το Φρούριο των Σαράντα Κολόνων.

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