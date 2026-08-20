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Ο «Δίδυμος Μπελάς» έρχεται στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Ο «Δίδυμος Μπελάς» έρχεται στην Πάφο .

«Ο Παρασκευάς, ένας «μουρμούρης» σύζυγος, καλύπτει τις ερωτικές παρασπονδίες του στη γυναίκα του προφασιζόμενος την ύπαρξη κάποιου δίδυμου αδερφού του, του Λέανδρου.

Ο Λέανδρος υπάρχει, αλλά δεν είναι δίδυμος και δε του μοιάζει καθόλου, ώστε κάποια στιγμή από φωτογραφίες η γυναίκα του καταλαβαίνει την απάτη και αποφασίζει να πάρει εκδίκηση.

Έξυπνο χιούμορ, μπερδέματα, κωμικές καταστάσεις σε αυτό το κλασσικό έργο του σπουδαίου συγγραφέα Δημήτρη Γιαννουκάκη». Την κωμωδία του Δ. Γιαννουκάκη «Δίδυμος Μπελάς», από την εταιρεία θεάτρου Ευ(φ)ορία Γέλωτος από την Αθήνα, βασισμένη στο θεατρικό έργο «Μειδιάστε παρακαλώ», παρουσιάζει στις 11 Σεπτεμβρίου στο Μαρκίδειο Θέατρο στις 20.30, σε μια και μοναδική παράσταση στην Πάφο ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου.

Στην παράσταση, η οποία ξεκίνησε την περιοδεία της στις αρχές Ιουλίου σε φεστιβάλ της Ελλάδος, πρωταγωνιστούν ο συμπολίτης μας ηθοποιός Πέτρος Πέτρου, η Ελένη Φιλίνη, ο Μάκης Πατέλης, ο Ζανό Ντάνιας, η Καλή Δάβρη, η Ζαχαρένια Σπήλιου και ο Περικλής Τσαμαντάνης.

Την σκηνοθεσία, όπως και την μουσική επιμέλεια, υπογράφει ο Γιώργος Φρατζεσκάκης , βοηθός σκηνοθέτης η Κυριακή Γάσπαρη.

 Τα σκηνικά είναι της Νικολέτας Μελέτη και τα κοστούμια της Κυριακής Γάσπαρη. Artwork, ο Λουκάς Μελάς.

Η γενική είσοδος είναι στα 20 ευρώ και η προπώληση ξεκίνησε στο Ticketmaster στην διεύθυνση https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7674.

Τα καθαρά έσοδα θα δοθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου – Άδεια εράνου Ν.Π 36/2026. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 99 652305.

Σημειώνεται πως ο «Δίδυμος Μπελάς» παίχτηκε με τον Βασίλη Λογοθετίδη, την Ίλια Λιβυκού και τη Σμάρω Στεφανίδου με μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του ’50.

Η εταιρεία θεάτρου Ευ(φ)ορία Γέλωτος παρουσίασε άλλες δύο παραγωγές τα προηγούμενα χρόνια σε Πάφο, Λευκωσία και Λάρνακα. Πρόκειται για τις επιτυχίες «Ο ζηλιαρόγατος» και «Μανωλάκης ο βομβιστής».

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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