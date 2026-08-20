Αιχμές Φουρλά μετά την αποχώρηση της EXIT από το Nexus: «Κάποιοι σπεύδουν να πιστωθούν την επιτυχία»

Αιχμές για «προσωπικές ιδιοκτησίες, μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και αγώνα για το ποιος θα πιστωθεί την επιτυχία» αφήνει ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς, σχολιάζοντας την απόφαση της σερβικής εταιρείας EXIT να αποσυρθεί από τη διοργάνωση μουσικού φεστιβάλ που είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο στην περιοχή του Κάστρου της κατεχόμενης Κερύνειας.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Φουρλάς αναφέρει ότι η απόφαση προέκυψε μέσα από «συντονισμένες προσπάθειες πολλών πλευρών» και υπογραμμίζει ότι το ζητούμενο ήταν η μη πραγματοποίηση της εκδήλωσης στην κατεχόμενη Κερύνεια.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ιδιοκτησίες, μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις ή αγώνα για το ποιος θα πιστωθεί την επιτυχία. Η σπουδή ορισμένων να εμφανιστούν ως οι αποκλειστικοί συντελεστές μιας εξέλιξης που προέκυψε μέσα από συντονισμένες προσπάθειες πολλών πλευρών δεν ανταποκρίνεται ούτε στην πραγματικότητα ούτε στη σοβαρότητα του ζητήματος», αναφέρει.

«Το ζητούμενο δεν ήταν ποιος θα πάρει τα εύσημα. Το ζητούμενο ήταν να μην πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στην κατεχόμενη Κερύνεια. Και αυτό επιτεύχθηκε», προσθέτει.

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«Υπεύθυνη και ορθή απόφαση»

Ο Ευρωβουλευτής αναφέρει ότι χαιρετίζει «με πλήρη ικανοποίηση» την απόφαση της EXIT να αποσυρθεί από τη διοργάνωση του μουσικού φεστιβάλ.

Όπως σημειώνει, πρόκειται για «υπεύθυνη και ορθή απόφαση», εκτιμώντας παράλληλα ότι η εταιρεία, μέσω της δημόσιας τοποθέτησής της, αντιλήφθηκε τη «βαθιά ιστορική και συναισθηματική σημασία» της Κερύνειας και του Κάστρου της για τον κυπριακό λαό, καθώς και τις ευαισθησίες που συνδέονται με την τουρκική κατοχή.

Ο κ. Φουρλάς χαιρετίζει επίσης τη στάση των πολιτικών δυνάμεων της Σερβίας, καθώς και τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν από τη σερβική κοινωνία και τον σερβικό λαό. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αντιδράσεις αυτές καταδεικνύουν ότι οι σχέσεις φιλίας μεταξύ Κύπρου και Σερβίας «δεν περιορίζονται σε πολιτικό επίπεδο, αλλά έχουν βαθιές ρίζες στους δύο λαούς».

Ο Ευρωβουλευτής αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή έγιναν «συντονισμένες και ουσιαστικές ενέργειες», τόσο προς την πολιτική ηγεσία της Σερβίας όσο και απευθείας προς την εταιρεία που είχε αναλάβει τη διοργάνωση.

Όπως αναφέρει, ο ίδιος, υπό την ιδιότητά του ως Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας, βρισκόταν σε συνεχή και ανοικτή επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την απόσυρση της εταιρείας EXIT.

«Η εταιρεία τελικά κατανόησε τη σοβαρότητα του ζητήματος», αναφέρει.

«Η Κερύνεια δεν είναι ένας οποιοσδήποτε χώρος»

Ο κ. Φουρλάς σημειώνει ότι η Κερύνεια «δεν είναι ένας οποιοσδήποτε χώρος για μια μουσική εκδήλωση», αλλά «κατεχόμενη γη της Κυπριακής Δημοκρατίας», ενώ χαρακτηρίζει το κάστρο της αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Παράλληλα, ευχαριστεί όλους όσοι, όπως αναφέρει, συνέβαλαν στην εξέλιξη, τόσο στην Κύπρο όσο και στη Σερβία, και ιδιαίτερα όσους αντιλήφθηκαν ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των λαών μόνο όταν σέβεται την ιστορική μνήμη, το διεθνές δίκαιο και τις ευαισθησίες τους.

«Σήμερα κρατούμε το θετικό, μια σερβική εταιρεία άκουσε, κατανόησε και πήρε τη σωστή απόφαση. Αυτό είναι ένα μήνυμα που ενισχύει τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο λαών», καταλήγει.