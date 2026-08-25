Στο Παν. Νεάπολις φοιτητές από 19 πανεπιστήμια για προετοιμασία για διαγωνισμούς προγραμματισμού

Το Pafos Camp 2026, μία «σημαντική διεθνή διοργάνωση» προετοιμασίας στον χώρο του competitive programming, με 73 συμμετέχοντες από 19 πανεπιστήμια, φιλοξενείται από τις 19 Αυγούστου στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Το camp, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επικεντρώνεται στο competitive programming, στους αλγορίθμους και στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων και αποτελεί διεθνή διοργάνωση προετοιμασίας για φοιτητές και ομάδες που συμμετέχουν σε κορυφαίους διαγωνισμούς προγραμματισμού, όπως τα ICPC Regional και World Finals. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν ομάδες από 19 πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων το University of Oxford, το University of Cambridge, το Delft University of Technology και το Karlsruhe Institute of Technology.

«Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει προπόνηση, αλγοριθμικές ασκήσεις, ανάλυση προβλημάτων, ομαδική επίλυση, καθώς και upsolving sessions, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην επίλυση απαιτητικών προβλημάτων προγραμματισμού» προστίθεται. Στο πλαίσιο του camp, στις 24 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε το Pafos Cup 2026, με τη συμμετοχή των ομάδων που βρίσκονται στην Πάφο για την προετοιμασία τους. Την πρώτη θέση κατέκτησε η ομάδα Segfault go BRRR του Delft University of Technology.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η ομάδα Infinite Loopers του Karlsruhe Institute of Technology, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα HKOI-1 του University of Oxford. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε η ομάδα UAIC TheOnesWhoKnock του Alexandru Ioan Cuza University of Iași, στην πέμπτη θέση η Snack Underflow του Aarhus University, ενώ την έκτη θέση κατέλαβε η ομάδα Ω του Neapolis University Pafos.

Το Pafos Camp 2026 φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, με τη στήριξη της JetBrains Foundation.

Η διοργάνωση εντάσσεται στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος με τη JetBrains Foundation και ενισχύει τις διεθνείς ακαδημαϊκές επαφές του Πανεπιστημίου στον χώρο της Πληροφορικής, αναδεικνύοντας παράλληλα την Πάφο ως σημείο συνάντησης φοιτητών και πανεπιστημιακών κοινοτήτων από διαφορετικές χώρες, καταλήγει η ανακοίνωση.