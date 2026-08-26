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Τραμπ για τον Χαμενεΐ: «Δεν πιστεύω ότι είναι νεκρός»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, αλλά παραμένει εν ζωή. Παράλληλα αναφέρθηκε στην επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα, στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν πιστεύει» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φεβρουαρίου, «είναι νεκρός».

«Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά» στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, «αλλά δεν νομίζω ότι είναι νεκρός», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του συντηρητικού παρουσιαστή Γκλεν Μπεκ.

Μιλώντας για πληθώρα θεμάτων στη συνέντευξη, ο Τραμπ είπε πως το χθεσινό ταξίδι του διευθυντή της CIA στη Μόσχα ήταν μιας κάποιας μορφής επίσκεψη ρουτίνας, προσθέτοντας ωστόσο ότι κάτι μπορεί να προέκυψε από τις συνομιλίες του Tζον Ράτκλιφ με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών στη ρωσική πρωτεύουσα

«...Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι το πολυσυζητημένο ταξίδι δεν σχετιζόταν με το Ιράν ή τις ρωσικές απειλές κατά του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε ότι είναι «καιρός να δώσουμε ένα μάθημα στον Καναδά ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό πια» με το εμπόριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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