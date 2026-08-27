Συνάντηση Πόλης Χρυσοχούς με την Ένωση Δήμων

Τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και οι προκλήσεις που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς.

Ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή, οι Αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα, με βασικό αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ένωσης Δήμων και του κράτους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής της Ένωσης Δήμων Μιχάλης Σωκράτους και η Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς Δόξα Οικονομίδου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αίτημα των Δήμων για αύξηση της κρατικής χορηγίας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και στον πληθωρισμό.

Όπως επισημάνθηκε, η ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης θεωρείται απαραίτητη για την οικονομική αυτοτέλεια και τη βιώσιμη λειτουργία των Δήμων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε παράλληλα και το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ», με τους συμμετέχοντες να εξετάζουν την ανάγκη εφαρμογής του με τρόπο λειτουργικό, δίκαιο και αποδοτικό.

Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε ήταν η λειτουργία Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία, σύμφωνα με τον Δήμο, μπορεί να ενισχύσει την επιχειρησιακή δυνατότητα των τοπικών αρχών και την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναθεώρησης πτυχών της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς κατά την εφαρμογή της έχουν αναδειχθεί αδυναμίες και προβλήματα που, όπως εκτιμήθηκε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή θέση ότι απαιτείται συνεχής συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των Δήμων και της Ένωσης Δήμων για την προώθηση των κοινών αιτημάτων.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής διεκδίκησης, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών, οικονομικά βιώσιμων και αποτελεσματικών Δήμων, οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις ανάγκες των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.