Νέα πολιτική για άτομα με αναπηρίες: Αυξήσεις παροχών, αποσύνδεση από εισοδηματικά κριτήρια και στήριξη μετά τα 22

Αυξημένες παροχές για άτομα με αναπηρίες, αποσύνδεσή τους από εισοδηματικά κριτήρια για άτομα με σοβαρές αναπηρίες και νέο πλαίσιο στήριξης των νέων μετά την ολοκλήρωση της Ειδικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει η νέα πολιτική της Κυβέρνησης στο πλαίσιο του νόμου για την Κοινωνική Συμμετοχή, τη Συμπερίληψη και την Ανεξάρτητη Διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρίες. σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «από τον Ιούλιο ξεκίνησε και με την ολοκλήρωση των νέων πληρωμών αύριο 28 Αυγούστου, μία σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση περνά από τη νομοθεσία στην πράξη και αρχίζει να φαίνεται άμεσα στην καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας». Όπως είπε για την εφαρμογή της νέας πολιτικής έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον €106 εκατομμύρια για την περίοδο 2026-2028, προσθέτοντας ότι αυξάνονται οι παροχές.

Συγκεκριμένα όπως είπε, για ένα παιδί με αναπηρία μέχρι 18 ετών, η παροχή αναπηρίας αυξάνεται από €848 σε €935 τον μήνα, που αντιστοιχούν σε €87 περισσότερα κάθε μήνα. Για άτομα από 18 ετών και άνω, η παροχή αναπηρίας αυξάνεται από €368 σε €405, δηλαδή €37 περισσότερα κάθε μήνα. Επιπλέον, η εγκεκριμένη κατ' οίκον φροντίδα αυξάνεται κατά 10%. «Κατά 10% αυξάνονται επίσης οι παροχές σε τυφλά άτομα και σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, παραπληγία ή τετραπληγία, με μηνιαίες αυξήσεις από €37,60 μέχρι €110».

Αυτόματη η καταβολή των αυξήσεων

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε επίσης ότι το επίδομα Διακίνησης αυξήθηκε από τον Ιούλιο από €75 σε €100 και από €150 σε €200, δηλαδή κατά 33%, ενώ παράλληλα διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Πρόσθεσε ότι 629 τετραπληγικά άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, τα οποία μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν Επίδομα Διακίνησης, εντάσσονται στους δικαιούχους και λαμβάνουν €200 τον μήνα, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026.

«Οι αυξήσεις αυτές θα καταβάλλονται αυτόματα. Οι υφιστάμενοι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση, να συμπληρώσουν έντυπα ή να ακολουθήσουν οποιαδήποτε νέα διαδικασία», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι «αυτές οι αυξήσεις δεν πρόκειται για ΄από δω και πέρα’,» αλλά προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών ποσών από την 1η του χρόνου. Μέρος των αναδρομικών έχει ήδη καταβληθεί και τα υπόλοιπα θα καταβληθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Αποσύνδεση εισοδημάτων με παροχές

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι η αλλαγή δεν περιορίζεται στα ποσά. «Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις η στήριξη ενός ατόμου με αναπηρία συνδεόταν και με το εισόδημα της οικογένειας. Με τη νέα πολιτική ξεκινά η αποσύνδεση των αναπηρικών παροχών από τα εισοδηματικά κριτήρια για άτομα με σοβαρές αναπηρίες», είπε. Εξήγησε ότι η λογική της αποσύνδεσης είναι ότι η ίδια η αναπηρία δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες και κόστος, ανεξάρτητα από το οικογενειακό εισόδημα.

Όπως ανέφερε, η πρώτη φάση αφορά περίπου 15.000 σημερινούς δικαιούχους, ενώ μέσα στην επόμενη τριετία προβλέπεται να ενταχθούν σταδιακά ακόμη περίπου 5.000 άτομα.

Νέα προγράμματα μετά την ολοκλήρωσης της ειδικής εκπαίδευσης

Η νέα πολιτική επιχειρεί να καλύψει το κενό που υπήρχε μετά την ηλικία των 22 ετών, με την ολοκλήρωση της φοίτησης στην ειδική εκπαίδευση.

Όπως εξήγησε δημιουργείται για 1η φορά οργανωμένη διαδρομή για μετά τα 22, με τρεις βασικές επιλογές που αφορούν τη ⁠μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την εργασία στην ανοικτή αγορά με υποστήριξη, και τη ⁠δημιουργική απασχόληση και ποιοτική φροντίδα όπου χρειάζεται.

«Η φιλοσοφία της πολιτικής αυτής είναι να μην αποφασίζει το κράτος για τον νέο, αλλά να του δίνει πραγματικές και ισότιμες επιλογές» είπε ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 δημιουργείται νέο πρόγραμμα συμπερίληψης και επαγγελματικής ενδυνάμωσης στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ενώ παράλληλα, ενισχύονται τα προγράμματα απασχόλησης με στήριξη και αναβαθμίζονται οι επιλογές δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας.

Σημείωσε ότι η νέα πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες έχει, δύο πολύ καθαρές κατευθύνσεις που αφορούν τη μεγαλύτερη οικονομική στήριξη, επιλογές, περισσότερη ασφάλεια για την οικογένεια, αυτονομία και δυνατότητες. «Και αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλουμε να έχει μια κοινωνική πολιτική: μεγαλύτερη ασφάλεια, περισσότερη αυτονομία για το άτομο και περισσότερες δυνατότητες για μια ζωή με αξιοπρέπεια και προοπτική» είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ