Αποχαιρετισμός με συγκίνηση στη Σοφία Σπύρου από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς

Σε κλίμα συγκίνησης, αλλά και χαράς για το νέο επαγγελματικό της ξεκίνημα, πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς αποχαιρετιστήρια συνάντηση προς τιμήν της Σοφίας Σπύρου, Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποχωρεί από τον Δήμο μετά τον διορισμό της στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και το προσωπικό του Δήμου αποχαιρέτησαν τη Σοφία Σπύρου, εκφράζοντας τις θερμές τους ευχαριστίες για την προσφορά της, τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και την άψογη συνεργασία που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας της στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κυριάρχησαν τα θερμά λόγια και οι ευχές για τη νέα πορεία της, με τους συναδέλφους της να αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή της στην καθημερινή λειτουργία και στις εργασίες του Δήμου.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εξέφρασε στη Σοφία Σπύρου τις θερμές του ευχαριστίες για όλα όσα προσέφερε και της ευχήθηκε καλή αρχή, κάθε επιτυχία και κάθε καλό στο νέο της επαγγελματικό βήμα.

Η αποχώρησή της σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου συνεργασίας με τον Δήμο, αφήνοντας πίσω όμορφες αναμνήσεις και τις καλύτερες εντυπώσεις από την παρουσία και την προσφορά της. Όπως σημειώνεται από τον Δήμο, η πόρτα θα παραμένει πάντα ανοιχτή για τη Σοφία Σπύρου, η οποία θα αποτελεί μέρος της «οικογένειας» του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.