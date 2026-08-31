Στο επίκεντρο το περιβάλλον και τα προβλήματα της Πάφου στη συνάντηση Μυριάνθους με την Αν. Έπαρχο

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλίας Μυριάνθους, επισκέφθηκε σήμερα την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, όπου είχε συνάντηση με την Αναπληρώτρια Έπαρχο Πάφου, Φρόσω Γεωργίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, καθώς και ευρύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαρχία Πάφου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα προβλήματα που προκλήθηκαν στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς από την πρόσφατη κακοκαιρία, με τον κ. Μυριάνθους να ενημερώνεται για την κατάσταση και τις επιπτώσεις στην περιοχή.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Επίτροπος ευχαρίστησε θερμά την κ. Γεωργίου για την «εποικοδομητική συζήτηση», αλλά και για τις εισηγήσεις της σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την ευημερία των ζώων.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Επιτρόπου με τις τοπικές αρχές, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων και την προώθηση προτάσεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των ζώων στην επαρχία Πάφου.