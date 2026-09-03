Συνάντηση στην Αρχή Λιμένων Κύπρου για περιβάλλον, ανάπτυξη και περαιτέρω συνεργασία

Τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού σε θέματα περιβάλλοντος, ανάπτυξης και λιμενικών υποδομών συζήτησαν ο Επίτροπος Elias Myrianthous με τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, κ. Άνθιμο Χριστοδουλίδη, και τον Λιμενάρχη, κ. Παναγιώτη Αγαθοκλέους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της Αρχής Λιμένων Κύπρου, με επίκεντρο τα αναπτυξιακά προγράμματα και τον σχεδιασμό της Αρχής, καθώς και ζητήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις που συνδέονται με τη λειτουργία και την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των δύο πλευρών, σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων για την προώθηση μιας σύγχρονης και περιβαλλοντικά βιώσιμης λιμενικής ανάπτυξης.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, μέσα από τα αναπτυξιακά της προγράμματα, βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών υποδομών και δραστηριοτήτων για την κυπριακή οικονομία, με την περιβαλλοντική παράμετρο να αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο του σχεδιασμού της λιμενικής ανάπτυξης , καταλήγει η ανακοίνωση.