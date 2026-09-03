Πρόβα τζενεράλε στο Κάστρο της Πάφου , αντίστροφη μέτρηση για το «L’Elisir d’Amore»

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για την πολυαναμενόμενη όπερα «L’Elisir d’Amore» του Gaetano Donizetti, η οποία παρουσιάζεται στο επιβλητικό σκηνικό του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου.

Απόψε πραγματοποιήθηκε η πρόβα τζενεράλε, με τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς και όλους τους συντελεστές της παραγωγής να βρίσκονται επί σκηνής, δίνοντας τις τελευταίες πινελιές πριν από την αυριανή πρεμιέρα.

Το ιστορικό Κάστρο της Πάφου μετατρέπεται για δύο βραδιές σε έναν ξεχωριστό χώρο πολιτισμού, φιλοξενώντας ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του ιταλικού λυρικού θεάτρου. Η παραγωγή αναμένεται να προσφέρει στο κοινό μια ξεχωριστή εμπειρία, συνδυάζοντας τη διαχρονική μουσική του Donizetti με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πάφου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την πρόβα τζενεράλε.

Η συμμετοχή τους αποτελεί μια σημαντική εμπειρία για τους νεαρούς μουσικούς, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της επαγγελματικής όπερας, να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία προετοιμασίας μιας μεγάλης παραγωγής και να έρθουν σε άμεση επαφή με καλλιτέχνες και μουσικούς.

Η αντίστροφη μέτρηση πλέον ολοκληρώνεται. Όλα είναι έτοιμα για να ανοίξει η αυλαία και η μουσική του Donizetti να πλημμυρίσει το Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στο κοινό δύο βραδιές γεμάτες μουσική, θέατρο και λυρική τέχνη.