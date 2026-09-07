Στους δρόμους η Πέγεια: Μαζική κινητοποίηση πολιτών για τα δικαιώματα και τις περιουσίες τους

Σε μαζική και ειρηνική κινητοποίηση προχώρησαν απόψε, στις 19:00, πολίτες στην Πλατεία της Βρύσης των Πεγειωτισσών, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία και τις ανησυχίες τους για το νέο Τοπικό Σχέδιο Πέγειας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν κάτοικοι και δημότες της Πέγειας, καθώς και πολίτες που διαθέτουν περιουσία ή ακόμη και μικρό τεμάχιο γης στην περιοχή και επιθυμούσαν να εκφράσουν δημόσια τις θέσεις και τους προβληματισμούς τους.

Εκ μέρους των διοργανωτών, ο Νεόφυτος Χαραλάμπους ανέφερε ότι «δυστυχώς, οι γεωργικές ζώνες έχουν αποκλειστεί από το 2013, με διάταγμα του τότε Υπουργού Εσωτερικών κ. Χάσικου. Έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα της μεμονωμένης κατοικίας και, συνάμα, έχει αφαιρεθεί η αντικειμενική αξία των ακινήτων». «Αυτή η αδικία δεν μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί δραματικά, από περίπου 450 ευρώ στα 1.500 ευρώ, ενώ η τιμή αγοράς ενός διαμερίσματος, όπως ανέφερε, από περίπου 60.000 ευρώ έχει φτάσει σήμερα τουλάχιστον στις 300.000 ευρώ για ένα δυάρι. «Εκείνο που ζητούμε είναι να αρθεί το διάταγμα που υπαγορεύει τη μεμονωμένη κατοικία, όχι για να εμπορευτούμε οτιδήποτε, αλλά για να μπορούμε να κτίζουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας και να έχουμε μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Χαραλάμπους τόνισε ακόμη πως «είναι η ώρα ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί, ώστε να πάρουν το σωστό μήνυμα εκεί που πρέπει».

Σύμφωνα με την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελεί Ανεξάρτητη Ομάδα Πρωτοβουλίας, στόχος της κινητοποίησης είναι να αναδειχθούν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και να μεταφερθούν δημόσια οι ανησυχίες και τα αιτήματα των πολιτών προς τις αρμόδιες αρχές. «Δεν ζητούμε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο: να ακουστεί η φωνή μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές, κάνοντας λόγο για μια οργανωμένη και ειρηνική προσπάθεια διεκδίκησης των δικαιωμάτων των πολιτών.

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Πανίκος Αειρηνιώτης ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή γίνεται μια κατακράτηση της περιουσίας του κόσμου. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο, αφού δημιούργησαν πολίτες δύο ταχυτήτων, όπου οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι». Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ανέφερε ότι στόχος της εκδήλωσης είναι η διαμαρτυρία των πολιτών για το νέο Τοπικό Σχέδιο Πέγειας.Όπως υποστήριξε, «ενδεικτικά, όσα τεμάχια έχουν μπει οικιστικά ανήκουν σε δημοτικούς συμβούλους, σε επιχειρηματίες και σε συγκεκριμένες οικογένειες». Με τη σημερινή διαμαρτυρία, είπε, «στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους ότι πρέπει να γίνει κάτι με το θέμα της διαφθοράς».

Η Ανεξάρτητη Ομάδα Πρωτοβουλίας ανέφερε ότι οι πολίτες αισθάνονται αδικημένοι, κάνοντας λόγο για «δύο ταχύτητες πολιτών», καθώς, όπως υποστηρίζουν, κάποιοι μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την αξία των περιουσιών τους μέσα από τις πολεοδομικές ρυθμίσεις, ενώ άλλοι παραμένουν αποκλεισμένοι από τη δυνατότητα αξιοποίησης της γης τους. Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε επίσης ότι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγειας δεν παρευρέθηκαν στην αποψινή εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Στην κινητοποίηση συγκεντρώθηκαν πολίτες που διατηρούν ιδιοκτησία ή γη στην περιοχή, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ρυθμίσεις του νέου Τοπικού Σχεδίου και ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ιδιοκτητών. Ο Χαράλαμπος Κυριάκου, κάτοικος Πέγειας, ανέφερε από την πλευρά του: «Δεν γίνεται να έχεις 5.000 τετραγωνικά μέτρα χωράφι, να έχεις δύο παιδιά και να μην μπορείς να κτίσεις». Όπως ανέφερε, οι πολίτες τάσσονται υπέρ του Τοπικού Σχεδίου, ζητούν όμως να υπάρξει πρόνοια ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν μέρος της περιουσίας τους. «Είμαστε υπέρ του Τοπικού Σχεδίου, όμως πρέπει να τους δοθεί το 10%, ώστε να νιώσουμε μια μικρή δικαίωση. Τουλάχιστον να μπορούν να κτίσουν ένα σπίτι, να το υποθηκεύσουν και να σπουδάσουν τα παιδιά τους», σημείωσε.

Οι διοργανωτές διαμηνύουν ότι η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί την αρχή μιας οργανωμένης προσπάθειας για την ανάδειξη των ζητημάτων που, όπως υποστηρίζουν, αφορούν την περιουσία, την ανάπτυξη και το μέλλον των κατοίκων και ιδιοκτητών γης στην Πέγεια.