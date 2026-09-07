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Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Βλέπει» ανθρώπινο λάθος ο Ερντογάν
| Κύπρος

Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Βλέπει» ανθρώπινο λάθος ο Ερντογάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην τραγωδία με 14 νεκρούς και 14 αγνοούμενους – 9 πλοία και 11 αεροσκάφη της Τουρκίας συμμετέχουν στις έρευνες

Για ανθρώπινο λάθος έκανε λόγο ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στο ναυάγιο στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, μετά την συνεδρία τη Δευτέρα του Υπουργικού Συμβουλίου. Σημείωσε ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις προσπάθειες έρευνας στο βυθισμένο πλοίο, με 9 πλοία και 11 αεροσκάφη σε συνεργασία με το ψευδοκράτος.

Όπως αναφέρουν τ/κ ΜΜΕ, ο Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 14 άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται. «Ως Τουρκία, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες έρευνας. Έχει ξεκινήσει έρευνα από τις αρχές της τδβκ και 8 μέλη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου του πλοίου, έχουν συλληφθεί» είπε.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ανέφερε για το πλοίο που βυθίστηκε «λόγω ανθρώπινου λάθους. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στα θύματα και προσεύχομαι για το έλεος του Θεού σε όσους έχασαν τη ζωή τους».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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