Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία - Παραιτήθηκε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας
| Newsroom

Αναβαθμίζεται το Δημοτικό Στάδιο Τίμης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τίμης προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων εγκαταστάσεων προς τους αθλητές και τους επισκέπτες του σταδίου.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026, συμφωνία μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του κ. Χάρη Κεραυνού, εκ μέρους της εταιρείας K & K Steelworks Ltd, για την κατασκευή και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων στο Δημοτικό Στάδιο Τίμης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ιεροκηπίας το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις €54.000, πλέον ΦΠΑ, ενώ σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίζεται στους τρεις μήνες.

 Η παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου Ιεροκηπίας για τη σταδιακή αναβάθμιση των αθλητικών του υποδομών, δημιουργώντας καλύτερες και πιο λειτουργικές συνθήκες για όσους χρησιμοποιούν το Δημοτικό Στάδιο Τίμης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το στάδιο αναμένεται να διαθέτει αναβαθμισμένους βοηθητικούς χώρους, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση των αθλητικών δραστηριοτήτων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα