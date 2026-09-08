Αναβαθμίζεται το Δημοτικό Στάδιο Τίμης

Στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Τίμης προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων εγκαταστάσεων προς τους αθλητές και τους επισκέπτες του σταδίου.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026, συμφωνία μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του κ. Χάρη Κεραυνού, εκ μέρους της εταιρείας K & K Steelworks Ltd, για την κατασκευή και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων στο Δημοτικό Στάδιο Τίμης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ιεροκηπίας το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις €54.000, πλέον ΦΠΑ, ενώ σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίζεται στους τρεις μήνες.

Η παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου Ιεροκηπίας για τη σταδιακή αναβάθμιση των αθλητικών του υποδομών, δημιουργώντας καλύτερες και πιο λειτουργικές συνθήκες για όσους χρησιμοποιούν το Δημοτικό Στάδιο Τίμης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το στάδιο αναμένεται να διαθέτει αναβαθμισμένους βοηθητικούς χώρους, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση των αθλητικών δραστηριοτήτων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του.