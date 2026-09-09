Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ελεγκτική Υπηρεσία: Εξόφθαλμη παραβίαση στη σύμβαση - Δεν παρέδωσε ούτε τα μισά λεωφορεία ο Ανάδοχος
| Newsroom

Δ. Πάφου: Βελτιώνονται δρόμοι στην περιοχή του κοιμητηρίου Αναβαργού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Παρεμβάσεις και σε μικρότερους δρόμους που για χρόνια αντιμετώπιζαν προβλήματα προωθεί ο Δήμος Πάφου, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της κυκλοφορίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στη βελτίωση δρόμων στην περιοχή του κοιμητηρίου στην κοινότητα του Αναβαργού προχωρεί ο Δήμος Πάφου, επιχειρώντας να δώσει λύσεις σε προβλήματα που, όπως αναφέρεται, ταλαιπωρούσαν για χρόνια κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τονίζει ότι η προσπάθεια του Δήμου δεν περιορίζεται στις μεγάλες και κύριες οδικές αρτηρίες, αλλά επεκτείνεται και σε μικρότερους δρόμους και γειτονιές, όπου οι ανάγκες των πολιτών είναι εξίσου σημαντικές.

Όπως επισημαίνει, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις και εργασίες με πρέμιξ, αλλά και βελτιώσεις σε δρόμους οι οποίοι μπορεί να μην χαρακτηρίζονται ως «κύριοι», έχουν όμως ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινή διακίνηση των πολιτών και στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιοχές που για χρόνια αντιμετώπιζαν προβλήματα με σκόνη, λάσπες και γενικότερα συνθήκες που δεν συνάδουν με μια σύγχρονη πόλη. «Κάθε δρόμος που βελτιώνει τη ζωή των πολιτών έχει σημασία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ονησιφόρου, υπογραμμίζοντας πως η ποιότητα ζωής δεν αποτελεί απλώς ένα σύνθημα, αλλά μεταφράζεται σε καθημερινή δουλειά και συγκεκριμένες παρεμβάσεις εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Παράλληλα, ο δημαρχεύων Πάφου απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ενημερώνουν τον Δήμο για προβλήματα που εντοπίζουν στους δρόμους, στις γειτονιές και στις περιοχές όπου κατοικούν ή διακινούνται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επισημάνσεις των πολιτών μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο εντοπισμό των αναγκών και στον προγραμματισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η συνέχιση των έργων για μια Πάφο «πιο ασφαλή και πιο λειτουργική», με έμφαση όχι μόνο στα μεγάλα έργα αλλά και στις μικρές παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στην καθημερινότητα.

 Το μήνυμα του Δήμου είναι ότι καμία περιοχή και κανένας δρόμος δεν θεωρείται αμελητέος όταν η βελτίωσή του μπορεί να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα