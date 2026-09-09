Δ. Πάφου: Βελτιώνονται δρόμοι στην περιοχή του κοιμητηρίου Αναβαργού

Παρεμβάσεις και σε μικρότερους δρόμους που για χρόνια αντιμετώπιζαν προβλήματα προωθεί ο Δήμος Πάφου, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της κυκλοφορίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στη βελτίωση δρόμων στην περιοχή του κοιμητηρίου στην κοινότητα του Αναβαργού προχωρεί ο Δήμος Πάφου, επιχειρώντας να δώσει λύσεις σε προβλήματα που, όπως αναφέρεται, ταλαιπωρούσαν για χρόνια κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τονίζει ότι η προσπάθεια του Δήμου δεν περιορίζεται στις μεγάλες και κύριες οδικές αρτηρίες, αλλά επεκτείνεται και σε μικρότερους δρόμους και γειτονιές, όπου οι ανάγκες των πολιτών είναι εξίσου σημαντικές.

Όπως επισημαίνει, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις και εργασίες με πρέμιξ, αλλά και βελτιώσεις σε δρόμους οι οποίοι μπορεί να μην χαρακτηρίζονται ως «κύριοι», έχουν όμως ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινή διακίνηση των πολιτών και στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιοχές που για χρόνια αντιμετώπιζαν προβλήματα με σκόνη, λάσπες και γενικότερα συνθήκες που δεν συνάδουν με μια σύγχρονη πόλη. «Κάθε δρόμος που βελτιώνει τη ζωή των πολιτών έχει σημασία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ονησιφόρου, υπογραμμίζοντας πως η ποιότητα ζωής δεν αποτελεί απλώς ένα σύνθημα, αλλά μεταφράζεται σε καθημερινή δουλειά και συγκεκριμένες παρεμβάσεις εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Παράλληλα, ο δημαρχεύων Πάφου απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ενημερώνουν τον Δήμο για προβλήματα που εντοπίζουν στους δρόμους, στις γειτονιές και στις περιοχές όπου κατοικούν ή διακινούνται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επισημάνσεις των πολιτών μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο εντοπισμό των αναγκών και στον προγραμματισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η συνέχιση των έργων για μια Πάφο «πιο ασφαλή και πιο λειτουργική», με έμφαση όχι μόνο στα μεγάλα έργα αλλά και στις μικρές παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στην καθημερινότητα.

Το μήνυμα του Δήμου είναι ότι καμία περιοχή και κανένας δρόμος δεν θεωρείται αμελητέος όταν η βελτίωσή του μπορεί να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών.