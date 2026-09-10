Η μουσική του κινηματογράφου πλημμύρισε το Θερινό Αττικόν στην Πάφο

Εκατοντάδες δημότες και επισκέπτες της Πάφου γέμισαν το Θερινό Αττικόν το βράδυ της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου 2026, για το «CINEMA IN CONCERT» της Orchestra Lumière, σε μια ξεχωριστή μουσική παραγωγή που έφερε στη σκηνή τη μαγεία του κινηματογράφου μέσα από τη ζωντανή μουσική και την εικόνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Πάφου η παράσταση πραγματοποιήθηκε υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κυριάκου Κώστα (Kyriakos Costa) και της Μαριάννας Γεωργίου (Marianna Georgiou), οι οποίοι είχαν επίσης την ευθύνη των ενορχηστρώσεων, της παραγωγής και της μουσικής διεύθυνσης της συνολικής παραγωγής.

Η Orchestra Lumière ταξίδεψε το κοινό στον μαγικό κόσμο της μεγάλης οθόνης, παρουσιάζοντας γνωστές και αγαπημένες μελωδίες από εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές, μέσα από νέες ενορχηστρώσεις και μια σύγχρονη μουσική προσέγγιση.

Μπροστά από τη μεγάλη οθόνη του Θερινού Αττικόν, η ζωντανή μουσική συνδυάστηκε με την εικόνα, δημιουργώντας ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό που παρέπεμπε στη μοναδική εμπειρία του κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσικά θέματα από δημοφιλείς κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το Harry Potter, το La La Land, οι Pirates of the Caribbean, το Mission: Impossible, καθώς και το The Hobbit / The Lord of the Rings, μεταφέροντας τους θεατές από τη μία κινηματογραφική ιστορία στην άλλη. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Ανδρέα Χριστοφόρου, ο οποίος δημιούργησε το πρωτότυπο διαδραστικό video art ειδικά για την παραγωγή.

Η εικόνα και ο ήχος λειτούργησαν ως ένα ενιαίο καλλιτεχνικό σύνολο, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα της συναυλίας και προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία κινηματογραφικής μουσικής.

Στη σκηνή βρέθηκαν επτά μουσικοί, οι οποίοι συνέθεσαν την Orchestra Lumière. Ο Σάββας Χριστοδούλου στο φλάουτο, ο Νίκος Πίττας στο βιολί, η Μιράντα Παπανεοκλέους στο βιολοντσέλο, ο Νίκος Ιωάννου στο κοντραμπάσο και η Δόνα Αμυρότου στα κρουστά έδωσαν το δικό τους μουσικό στίγμα στην παράσταση.

Στο πιάνο και την παραγωγή βρισκόταν η Μαριάννα Γεωργίου, ενώ ο Κυριάκος Κώστα ανέλαβε τα πλήκτρα, τις ενορχηστρώσεις και την παραγωγή. Η συνύπαρξη της ζωντανής ορχηστρικής μουσικής με το διαδραστικό οπτικό υλικό δημιούργησε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο Θερινό Αττικόν, με το κοινό να απολαμβάνει αγαπημένες κινηματογραφικές μελωδίες μέσα από μια διαφορετική, σύγχρονη προσέγγιση.

Το «CINEMA IN CONCERT» αποτέλεσε μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά για την Πάφο, αποδεικνύοντας πως η κινηματογραφική μουσική μπορεί να αποκτήσει νέα διάσταση μέσα από τη ζωντανή εκτέλεση, την εικόνα και τη δημιουργική ενορχήστρωση.